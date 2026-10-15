Kia Seltos Hybrid thế hệ mới trình làng: Tiêu thụ chỉ 5,4 lít/100 km, có công nghệ lần đầu xuất hiện
Mẫu SUV cỡ B của Kia được bổ sung hệ truyền động hybrid với hai mức công suất 154 và 178 mã lực, đồng thời có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh e-AWD.
- 15-10-2026Iran thông báo tin không vui đến cả thế giới
- 15-10-2026Phát hiện 6 mô-đun nặng nặng tương đương 12 máy bay Boeing 787-9 được vận chuyển xuyên đêm, nhà ga sân bay hơn 100.000 tỷ đồng chuẩn bị lộ diện
- 15-10-2026Toyota Camry 2027 ra mắt: Giá quy đổi từ 781 triệu đồng, gần như không đổi thiết kế
Kia Seltos Hybrid lần đầu xuất hiện tại châu Âu
Tại Paris Motor Show 2026 diễn ra ở Pháp, Kia giới thiệu Seltos Hybrid thế hệ mới. Đây là phiên bản hybrid của mẫu SUV Seltos thế hệ thứ hai, đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng tại thị trường châu Âu.
Seltos là một trong những mẫu xe chủ lực của Kia trên thị trường toàn cầu. Với thế hệ mới, hãng bổ sung hệ truyền động hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các dòng SUV sử dụng động cơ đốt trong kết hợp mô-tơ điện.
Về thiết kế, Kia Seltos thế hệ mới có ngoại hình vuông vức hơn, các đường nét thân xe góc cạnh và phần ốp nhựa bao quanh thân xe. Khoang lái sử dụng màn hình kép, tích hợp các chức năng giải trí và kết nối. Trang bị cụ thể có thể khác nhau tùy phiên bản và thị trường.
Hai cấu hình hybrid, có dẫn động 4 bánh điện tử
Điểm đáng chú ý trên Kia Seltos Hybrid là hệ dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD. Đây là công nghệ lần đầu được Kia trang bị cho mẫu xe này.
Khác với hệ dẫn động 4 bánh cơ khí truyền thống, e-AWD sử dụng mô-tơ điện để truyền lực tới cầu sau. Cách bố trí này cho phép hệ thống điều chỉnh lực kéo giữa các cầu theo điều kiện vận hành, hỗ trợ độ bám đường khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt hoặc vào cua.
Theo thông tin công bố cho thị trường châu Âu, Kia Seltos Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp. Xe có hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh e-AWD.
Bản dẫn động cầu trước có công suất kết hợp 154 mã lực, trong khi bản e-AWD đạt 178 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo chuẩn WLTP lần lượt là 5,4 lít/100 km và 5,8 lít/100 km.
Như vậy, bản dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, trong khi phiên bản e-AWD sở hữu công suất cao hơn và bổ sung khả năng truyền lực tới cả hai cầu. Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và trang bị của xe.
Kia tiếp tục mở rộng danh mục xe hybrid
Sự xuất hiện của Seltos Hybrid bổ sung thêm lựa chọn SUV hybrid trong danh mục sản phẩm của Kia tại châu Âu, bên cạnh những mẫu xe như Sportage và Niro. Hãng cũng đang mở rộng các cấu hình điện hóa trên nhiều dòng xe để đáp ứng yêu cầu về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải tại các thị trường khác nhau.
Hiện Kia chưa công bố kế hoạch phân phối Seltos Hybrid tại Việt Nam. Do đó, khả năng mẫu xe này được đưa về nước, cùng cấu hình động cơ và giá bán nếu có, vẫn chưa được xác nhận.
Đời sống & Pháp luật