Kia Seltos Hybrid thế hệ mới trình làng: Tiêu thụ chỉ 5,4 lít/100 km, có công nghệ lần đầu xuất hiện

Kia Seltos Hybrid lần đầu xuất hiện tại châu Âu

Tại Paris Motor Show 2026 diễn ra ở Pháp, Kia giới thiệu Seltos Hybrid thế hệ mới. Đây là phiên bản hybrid của mẫu SUV Seltos thế hệ thứ hai, đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng tại thị trường châu Âu.

Seltos là một trong những mẫu xe chủ lực của Kia trên thị trường toàn cầu. Với thế hệ mới, hãng bổ sung hệ truyền động hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các dòng SUV sử dụng động cơ đốt trong kết hợp mô-tơ điện.

Kia Seltos Hybrid thế hệ mới ra mắt tại triển lãm ô tô Paris Motor Show 2026. Ảnh: Carwale

Về thiết kế, Kia Seltos thế hệ mới có ngoại hình vuông vức hơn, các đường nét thân xe góc cạnh và phần ốp nhựa bao quanh thân xe. Khoang lái sử dụng màn hình kép, tích hợp các chức năng giải trí và kết nối. Trang bị cụ thể có thể khác nhau tùy phiên bản và thị trường.

Hai cấu hình hybrid, có dẫn động 4 bánh điện tử

Điểm đáng chú ý trên Kia Seltos Hybrid là hệ dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD. Đây là công nghệ lần đầu được Kia trang bị cho mẫu xe này.

Khác với hệ dẫn động 4 bánh cơ khí truyền thống, e-AWD sử dụng mô-tơ điện để truyền lực tới cầu sau. Cách bố trí này cho phép hệ thống điều chỉnh lực kéo giữa các cầu theo điều kiện vận hành, hỗ trợ độ bám đường khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt hoặc vào cua.

Khoang lái Kia Seltos Hybrid với màn hình kép trên bảng táp-lô. Ảnh: Carwale

Theo thông tin công bố cho thị trường châu Âu, Kia Seltos Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số ly hợp kép 6 cấp. Xe có hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh e-AWD.

Bản dẫn động cầu trước có công suất kết hợp 154 mã lực, trong khi bản e-AWD đạt 178 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo chuẩn WLTP lần lượt là 5,4 lít/100 km và 5,8 lít/100 km.

Kia Seltos Hybrid phiên bản dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD có công suất 178 mã lực.

Như vậy, bản dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, trong khi phiên bản e-AWD sở hữu công suất cao hơn và bổ sung khả năng truyền lực tới cả hai cầu. Mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và trang bị của xe.

Kia tiếp tục mở rộng danh mục xe hybrid

Sự xuất hiện của Seltos Hybrid bổ sung thêm lựa chọn SUV hybrid trong danh mục sản phẩm của Kia tại châu Âu, bên cạnh những mẫu xe như Sportage và Niro. Hãng cũng đang mở rộng các cấu hình điện hóa trên nhiều dòng xe để đáp ứng yêu cầu về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải tại các thị trường khác nhau.

Hiện Kia chưa công bố kế hoạch phân phối Seltos Hybrid tại Việt Nam. Do đó, khả năng mẫu xe này được đưa về nước, cùng cấu hình động cơ và giá bán nếu có, vẫn chưa được xác nhận.