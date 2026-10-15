Khách hàng không yêu cầu hoá đơn, cá nhân, hộ kinh doanh có bắt buộc phải xuất hoá đơn không? Cục Thuế giải đáp

Sáng nay, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức phiên giải đáp trực tuyến với chủ đề "Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì về thuế trong năm đầu hoạt động". Thành lập doanh nghiệp là bước đầu của hành trình kinh doanh.

Nhưng cũng từ thời điểm này, doanh nghiệp phát sinh nhiều nghĩa vụ liên quan đến thuế, hoá đơn, chứng từ. Đối với một doanh nghiệp mới, trong năm đầu hoạt động, điều khó khăn không chỉ là một quy định riêng lẻ mà còn là những quy định về thời hạn doanh nghiệp cần phải theo dõi.

Theo đó, tại phiên hỏi đáp, bà Nguyễn Thị Minh Trâm, chuyên viên chính Ban Quản lý phát triển Nguồn thu (Cục Thuế) chia sẻ, ngay sau khi thành lập, doanh nghiệp cần phải kiểm tra 5 nội dung, bao gồm:

- Mã số thuế, trạng thái và thông tin đăng ký

- Trụ sở, người đại diện, thông tin liên hệ

- Giao dịch thuế điện tử và chữ ký số, phân công người theo dõi thông báo từ cơ quan thuế

- Cập nhật khi thông tin thay đổi

- Xác định nghĩa vụ thuế theo hoạt động

Đồng thời, bà Trâm cũng lưu ý rằng, theo Nghị quyết 198, từ ngày 1/1/2026 đã bỏ thu lệ phí môn bài. Do đó, doanh nghiệp không phải kê khai và nộp loại phí này.

Ngoài ra, đại diện cơ quan Thuế cho hay, đối với doanh nghiệp mới, điều quan trọng là thiết lập một quá trình xử lý hoá đơn ngay từ khi bắt đầu hoạt động, không chờ đến khi doanh nghiệp phát sinh giao dịch mới bắt đầu xử lý các vấn đề liên quan đến hoá đơn.

Theo đó, bà Trâm lưu ý, doanh nghiệp mới cần lưu ý chuẩn bị trước về việc sử dụng hoá đơn điện tử trước khi phát sinh giao dịch thuộc các trường hợp phải lập hoá đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải lập hoá đơn đúng thời điểm của từng giao dịch. Đồng thời, bảo đảm các dữ liệu thực tế như hoá đơn, doanh thu phải được ghi lại đầy đủ và thống nhất.

"Trong trường hợp giao dịch thuộc diện phải lập hoá đơn, việc khách hàng không yêu cầu lập hoá đơn không phải là căn cứ để người bán trì hoãn việc lập hoá đơn", bà Trâm nhân mạnh.







