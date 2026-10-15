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Phát hiện bị giả mạo thông tin cá nhân đăng ký doanh nghiệp, cần làm gì?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hiện nay, nhiều công dân phản ánh tình trạng bị giả mạo thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile, bảo vệ tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng và chữ ký số; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê giấy tờ hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập, điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Khi phát hiện dấu hiệu bị mạo danh, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an, đồng thời gửi phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy chủ động phản ánh đúng cơ quan, đúng trình tự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Thuý Hằng

Đại đoàn kết

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