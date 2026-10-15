Dự kiến 4 năm nữa, tất cả địa phương thuộc vùng kinh tế chiếm 33% GDP cả nước đều là thành phố trực thuộc Trung ương

Quang cảnh sông Hồng đoạn qua địa bàn Hà Nội (Ảnh: P.Hùng)

Vùng Đồng bằng sông Hồng đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Tại Diễn đàn logistics Vùng lần VII được tổ chức ngày 21/9, ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch VCCI thông tin, vùng Đồng bằng sông Hồng hiện chiếm tới 33,3% GDP của cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Các địa phương này đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Sau khi Quảng Ninh và Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 9, vùng Đồng bằng Sông Hồng hiện có 4 thành phố, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Trong khi đó, hai tỉnh còn lại là Hưng Yên và Ninh Bình đang hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tỉnh Hưng Yên: Đang hình thành không gian phát triển mới, mang động lực mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị địa phương cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể.

Ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Cũng tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận địa phương không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng nêu rõ, Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian, mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, tốt hơn về chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Địa phương đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, với không gian phát triển mới, cơ hội mới, động lực mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Internet)

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 17/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng chỉ ra, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu,

Tỉnh Ninh Bình: Định hướng trở thành "Đô thị di sản thiên niên kỷ"

Ninh Bình cũng là một trong số các địa phương đang tập trung thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 10/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương cần tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Mới nhất, vào ngày 7/10, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Kế hoạch nêu rõ lộ trình cụ thể: Ninh Bình đặt mục tiêu hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I trong năm 2027; hoàn thành hồ sơ đề án thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028 và chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Internet)

Để hiện thực hoá mục tiêu này, địa phương tập trung hoàn thành lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình theo các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Hạ tầng chiến lược được bố trí nguồn lực để hoàn thiện, trọng điểm là các tuyến cao tốc, đường Vành đai 5, tuyến đường bộ ven biển. Kế hoạch cũng tổ chức không gian phát triển theo định hướng TOD quanh 03 ga hành khách đường sắt tốc độ cao tại Phủ Lý, Nam Định và Ninh Bình.

Về kinh tế, tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, cơ khí ô tô, điện tử. Phát triển kinh tế biển được xác định là động lực quan trọng, tập trung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa chức năng kết nối với cảng biển và logistics.

Trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, tỉnh phát triển ba trục sản phẩm chủ lực bao gồm: trục di sản kinh đô Thăng Long - Hoa Lư - Huế; trục di sản nhà Trần; và trục văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng.