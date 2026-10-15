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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bắc Ninh về tăng trưởng hai con số

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP thành phố Bắc Ninh ước tăng 11,8%, vượt kịch bản đề ra (11,7%) và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục bứt phá với tổng giá trị 9 tháng ước đạt 177,8 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt hơn 91% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vươn lên xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị thành phố Bắc Ninh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới mô hình tăng trưởng bằng cách chuyển dịch từ thu hút đầu tư số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và kinh tế số nhằm nâng cao giá trị gia tăng nội địa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bắc Ninh về tăng trưởng hai con số- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái cảng thông minh, kết nối giao thông vùng kết hợp phát triển các đô thị sinh thái và dịch vụ cao cấp.

Theo Phó Thủ tướng, Bắc Ninh cần chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sâu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Kinh Bắc để thúc đẩy du lịch và dịch vụ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao các bộ, ngành Trung ương tiếp thu các ý kiến đề xuất của thành phố Bắc Ninh; phối hợp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ngành đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Thái khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện các đề án và giải pháp phát triển. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh quyết tâm trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Nguyễn Thắng

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