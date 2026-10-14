Cục Thuế cảnh báo nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế

Chiều tối ngày 13/10, Cục Thuế vừa có khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có thể thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn từ 120 ngày; đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế là từ 500 triệu đồng và quá hạn từ 120 ngày.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành các thủ tục này, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành thuế. Hết thời hạn 30 ngày, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế thuộc trạng thái 06 cần thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Trường hợp đề nghị khôi phục mã số thuế, người nộp thuế phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục liên quan, đồng thời đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và các trường hợp khác không thuộc trạng thái 06, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cần đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng.

Theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và số nợ thuế còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo tài liệu này khoảng 3-5 phút.

Đối với người nước ngoài có khoản thuế nợ quá hạn chưa hoàn thành nghĩa vụ, người nộp thuế cần chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng cần hoàn thành nghĩa vụ thuế còn tồn đọng trước khi xuất cảnh.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông báo và tình trạng nghĩa vụ thuế trên tài khoản giao dịch thuế điện tử; nộp thuế đúng hạn, rà soát các khoản nợ thuế; duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Trường hợp không còn hoạt động kinh doanh, người nộp thuế cần chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.