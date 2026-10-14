Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam phá dỡ một cây cầu đúc hẫng, thay thế bằng cầu dài 488m nối vùng đảo, quyết vượt tiến độ 1 tháng

Phối cảnh dự án (Ảnh: Cổng thông tin điện tử phường Phong Cốc)

﻿Tăng tốc thi công cầu Sông Chanh tại TP. Quảng Ninh

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh, công trình cầu Sông Chanh đang được chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị nhà thầu đã bổ sung thêm một bộ dây chuyền bệ đúc dầm so với hồ sơ dự thầu ban đầu và một mũi thi công tháo dỡ cầu Sông Chanh cũ. Đồng thời, tăng nhân lực thi công khoan thí nghiệm để đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh phương án thiết kế, thi công phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp tại sông Chanh.

Ông Tô Viết Thường - Giám đốc Ban điều hành, CTCP Tập đoàn Đạt Phương thông tin, việc tháo dỡ những cây cầu đúc hẫng như cầu Sông Chanh là lần đầu tiên trong cả nước. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và quy trình kỹ thuật việc cắt bỏ thân cầu cũ phải được thực hiện từng bước và tuân theo thời gian cấp phép.

Theo Giám đốc Ban điều hành, CTCP Tập đoàn Đạt Phương, hiện tại, công đoạn khó nhất là cắt nhịp cầu chính đã hoàn thành, tạo điều kiện quan trọng để đơn vị tổ chức các mũi khoan cọc nhồi.

Hình ảnh thi công dự án cầu Sông Chanh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh)

Công tác phá dỡ đã hoàn thành 13/13 nhịp của mặt cầu cũ và 4/12 trụ cầu. Song song với đó, việc thi công cầu Sông Chanh mới đã hoàn thành 2 mố cầu, kè chắn đường dẫn hai bên đầu cầu và khoan được 74/138 cọc khoan nhồi...

Ông Vũ Đình Đông - Phó phòng Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II cho biết, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án trong tháng 11/2027, tức về đích trước hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, cán bộ giám sát được bổ sung hỗ trợ, xử lý các khó khăn ngay trên công trường. Đối với các nhà thầu, đơn vị yêu cầu hoàn thành 100% việc tháo dỡ cầu cũ trong tháng 11.

Các mũi thi công cọc khoan nhồi thực hiện làm tăng ca tối, bổ sung thêm nhân lực thi công hạng mục thân trụ, hoàn thành đến đâu tổ chức lao lắp dầm ngay để giải phóng bãi đúc dầm.

Điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Dự án Xây dựng cầu Sông Chanh chính thức được triển khai vào tháng 4 năm nay, nhằm thay thế công trình hiện hữu đã không còn đáp ứng yêu cầu phát triển.

Cây cầu mới được đầu tư xây dựng tại vị trí cầu cũ để nối 2 phường Quảng Yên và Phong Cốc. Dự án được thiết kế tiêu chuẩn 6 làn xe cơ giới.

Phần cầu dài 488m, bao gồm 2 đơn nguyên rộng từ 13,75 đến 19m; có 10 nhịp với nhịp vòm chính dài gần 100m, khổ thông thuyền sông cấp II. Phần đường dẫn 2 đầu cầu tổng chiều dài gần 400m. Các nhịp dẫn sử dụng dầm Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bảo đảm tính bền vững và mỹ thuật.

Là một trong những trục giao thông chính nối các phường trong khu vực đảo Hà Nam, dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm giúp tăng cường kết nối giao thông, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Đối với phường Phong Cốc, công trình được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Phối cảnh cầu Sông Chanh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử phường Phong Cốc)

Vào ngày 17/8, UBND TP. Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, bổ sung tuyến đường dẫn từ khu vực ngã ba Nam Hòa, phường Phong Cốc kết nối với tuyến đường ven sông, chiều dài khoảng 2,2km, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 34m.

Cùng với cầu Sông Chanh đang được triển khai, tuyến đường sẽ từng bước hình thành trục giao thông kết nối Quốc lộ 18 - Đường tỉnh 338 - Đường ven sông - Cao tốc Hạ Long -Hải Phòng.

Việc điều chỉnh nhằm tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và các phân khu chức năng trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; đồng thời giảm tải cho tuyến Đường tỉnh 338 hiện hữu, nâng cao năng lực giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị tại khu vực phường Phong Cốc.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh khoảng 1.290 tỷ đồng, tăng khoảng 410 tỷ đồng so với chủ trương đã được phê duyệt trước đây. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2025-2027 thành 2025-2028.