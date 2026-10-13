Huy động 2.046 người và 897 máy móc, Đèo Cả quyết mang tin vui tại dự án giao thông thách thức bậc nhất cả nước

Hình ảnh tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Đèo Cả)

Đèo Cả đẩy nhanh tiến độ, thực hiện muc tiêu khai thác tạm đoạn tuyến dài 62km thuộc cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 8/10, Cố vấn Tập đoàn gồm ông Trần Chủng và ông Ngô Văn Quý đã đi kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Chuyến kiểm tra diễn ra trong bối cảnh toàn bộ dự án đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thành mục tiêu đưa 62km phân đoạn Tân Thanh - Đông Khê vào khai thác tạm dịp Tết Âm lịch 2027.

Ông Đặng Tiến Thắng - Tổng Giám đốc CTCP cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cho biết, hiện dự án đang tập trung 897 máy móc, thiết bị và 2.046 nhân sự, tổ chức 132 mũi thi công. Giá trị thực hiện giai đoạn 1 đạt 9.280/11.631 tỷ đồng, tương đương khoảng 79,8%. Giai đoạn 2 đạt 1.015/2.965 tỷ đồng, tương đương khoảng 34,3%.

Trên toàn tuyến 93km của giai đoạn 1, khối lượng đào đã đạt 25/25 triệu m³, đắp nền đạt 14,9/15 triệu m³. Nền đường K95, K98 đạt 93,3km; cấp phối đá dăm đạt 93 km và bê tông nhựa đạt 75km. Trong số 64 cầu của giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành 62 cầu. Hai cầu vượt đường ngang còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Đông - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả báo cáo, các lực lượng thi công đang tập trung cho mục tiêu kết nối hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đặc biệt là phân đoạn Tân Thanh - Đông Khê.

Trong đó, công tác mở rộng 6 cầu thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và xử lý các vị trí sạt trượt phát lộ sau mưa lũ của dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh là những hạng mục cần kiểm soát chặt chẽ tiến độ.

Cố vấn Trần Chủng và Cố vấn Ngô Văn Quý đã đi kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Đèo Cả)

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đánh giá những thách thức còn lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng thi công. Điều kiện thời tiết thuận lợi đang tạo cơ hội để các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Để chuẩn bị khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2027, các đơn vị đang xây dựng phương án tổ chức giao thông, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến các cơ quan chức năng tại địa phương sẽ được triển khai vào đầu tháng 11, hướng tới hoàn thành công tác chuẩn bị trong tháng 12.

Cần thống nhất thời gian, kịch bản vận hành trước kế hoạch khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2027

Từ những vấn đề ghi nhận trong chuyến khảo sát, Hội đồng Cố vấn đề nghị, với những vị trí chịu ảnh hưởng của nước sông, cần đánh giá nguy cơ rửa trôi vật liệu, lún, sụt và tác động đến ổn định nền đường, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Việc mở rộng nền đường lên quy mô 22m cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng liên kết giữa phần đã thi công và phần mở rộng. Cùng với đó, độ êm thuận của mặt đường cần được chú trọng để bảo đảm chất lượng khai thác và phát huy công suất thiết kế.

Cũng theo Ban Điều hành dự án, việc thi công gần 50km đường gom, đường hoàn trả phục vụ dân sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được chú trọng cùng với tuyến chính. Cố vấn Trần Chủng đề nghị tiến độ các hạng mục này phải đồng bộ với tiến độ thi công cao tốc, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Các tuyến đường đã sử dụng phục vụ thi công cần được rà soát, sửa chữa và hoàn trả; hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức thực hiện phải được hoàn thiện kịp thời.

Kết luận cuộc họp, Hội đồng Cố vấn ghi nhận dự án đã vượt qua nhiều khó khăn về tai biến địa chất và biến động giá vật tư, nguyên liệu. Giai đoạn còn lại đòi hỏi Ban điều hành tiếp tục chủ động đảm bảo nhân lực kỹ thuật cả về số lượng và chất lượng, giải quyết kịp thời những điểm nghẽn về vật liệu, thiết kế và hồ sơ nội nghiệp.

Với kế hoạch khai thác tạm dịp Tết Nguyên đán 2027, các đơn vị cần thống nhất thời gian, kịch bản vận hành và trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt tại các nút giao. Công tác hoàn thiện đường gom, đường hoàn trả phải gắn với kế hoạch đưa tuyến vào khai thác, bảo đảm an toàn và quyền lợi của người dân địa phương.