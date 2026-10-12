Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan Công an

Ảnh minh họa

Phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan đến BHXH, BHYT

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, BHXH Việt Nam cho biết, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan BHXH, cán bộ công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân.

Các đối tượng này lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ BHXH Việt Nam, Công an TP. Cần Thơ cũng đã có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhắm đến người tham gia BHXH, BHYT. Cơ quan Công an cho biết, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại đến người dân, tự xưng là cán bộ BHXH khu vực hoặc cán bộ công an phụ trách địa bàn, thông báo người dân nằm trong danh sách cấp thẻ BHYT diện An toàn khu hoặc thuộc diện được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026.

Tiếp đó, chúng đưa ra những lý do cấp bách như “hồ sơ định danh điện tử bị lỗi”, “chưa kích hoạt mã đối tượng An toàn khu trên hệ thống VssID” hoặc “thông tin tài khoản nhận tiền hoàn trả chưa khớp”. Đồng thời, các đối tượng gây áp lực buộc người dân phải xử lý ngay trong ngày để tránh bị mất quyền lợi. Chúng còn giả vờ hỗ trợ tận tình, đề nghị kết bạn qua Zalo để hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, không phải đi lại.

Khi người dân đồng ý, các đối tượng gửi đường liên kết dẫn đến trang web giả mạo cổng dịch vụ công hoặc tệp cài đặt có đuôi .apk, liên tục hối thúc tải về và cấp quyền trợ năng trên điện thoại, đặc biệt là thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Nếu người dùng cài đặt ứng dụng chứa mã độc và cấp các quyền truy cập nguy hiểm, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, theo dõi thao tác trên màn hình, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công an các tỉnh, thành phố đã phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan đến BHXH, BHYT (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan BHXH, công an hoặc cán bộ xã, phường, chủ động gọi điện, kết bạn qua Zalo và nhắn tin thông báo việc khám, chữa bệnh, hưởng chế độ BHXH, BHYT sẽ được liên kết trực tuyến, tích hợp trên ứng dụng VssID mà không cần sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH giấy như trước.

Các đối tượng yêu cầu người dân cập nhật, đồng bộ dữ liệu, xác thực tài khoản ngay trên điện thoại, nếu không sẽ bị gián đoạn quyền lợi. Sau đó, chúng gửi đường liên kết hoặc mã QR để tải tệp “vssid.apk”. Đây là ứng dụng giả mạo VssID, có giao diện, biểu tượng và tên gọi tương tự ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam.

Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu cấp các quyền truy cập nhạy cảm như đọc tin nhắn, danh bạ, điều khiển màn hình từ xa. Qua đó, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần làm gì để phòng tránh nguy cơ lừa đảo?

Trước thực trạng trên, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, chủ động kiểm chứng thông tin. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục, yêu cầu cập nhật dữ liệu hoặc thông báo hoàn trả tiền BHYT, người dân cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương để xác minh. Không làm theo yêu cầu chỉ vì bị thúc ép hoặc đe dọa mất quyền lợi.

Thứ hai, chỉ cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store. Không truy cập đường liên kết, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt tệp .apk do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook; không cấp quyền điều khiển điện thoại theo hướng dẫn của người chưa được xác minh danh tính.

Thứ ba, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật. Không cung cấp thông tin, hình ảnh căn cước, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ BHXH để “xác thực”, “đồng bộ dữ liệu” hay “nhận tiền hoàn trả”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông tin đến cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập hoặc phát sinh giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay ngân hàng để có biện pháp bảo vệ tài khoản.