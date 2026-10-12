Tựa game miễn phí trên Steam đẩy nhóm phát triển vào cảnh nợ nần, tốn hơn 1.000 USD mỗi ngày vì trí tuệ nhân tạo quá đắt đỏ

Theo thông tin do chuyên trang FRVR dẫn lại từ Kotaku, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang chứng kiến một câu chuyện vừa bi vừa hài xoay quanh Teach My Little Sister How To Drive.

Được phát triển bởi Easy Fox, một nhóm làm game độc lập với vỏn vẹn bốn thành viên, tựa game này ban đầu được kỳ vọng sẽ trở thành minh chứng cho tiềm năng cách mạng hóa của trí tuệ nhân tạo đối với các nhân vật không thể điều khiển (NPC).

Thế nhưng, chính công nghệ này đang biến thành một cái bẫy tài chính khi bản thử nghiệm miễn phí phát hành từ tháng 2 trên nền tảng Steam bất ngờ đón nhận làn sóng người chơi bùng nổ.

Trong tựa game mô phỏng hài hước này, người chơi đóng vai một người hướng dẫn ngồi ở ghế phụ, sử dụng micro để đưa ra các chỉ dẫn bằng giọng nói như "rẽ trái ở đây" cho cô em gái ảo với đôi mắt to tròn.

Khác với những cấu trúc hội thoại định sẵn truyền thống, tâm điểm của trò chơi là một chatbot vận hành bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có khả năng phản hồi linh hoạt theo thời gian thực.

Theo bài đăng từ phía nhà phát triển trên diễn đàn Steam, chỉ trong vòng một tháng qua, lượng người trải nghiệm bản demo đã tăng trưởng đột biến hơn hai mươi lần. Con số này, theo dữ liệu từ FRVR, tương đương khoảng 450 người chơi cùng lúc.

Dù không phải là một quy mô khổng lồ trên thị trường chung, nhưng tác động dây chuyền mà nó tạo ra lại vô cùng khốc liệt.

Sự bùng nổ người chơi đồng nghĩa với việc các yêu cầu xử lý liên tục được gửi tới các dịch vụ trí tuệ nhân tạo bên ngoài, khiến chi phí token bị đốt cháy với tốc độ chóng mặt. Easy Fox cho biết họ đang phải tiêu tốn hơn 1.000 USD mỗi ngày chỉ để duy trì các dịch vụ trí tuệ nhân tạo phục vụ bản chơi thử.

Đội ngũ sản xuất trần tình rằng con số đắt đỏ kể trên không xuất phát từ việc chi phí phục vụ cho mỗi cá nhân quá cao, mà đơn giản là do lượng người tham gia trải nghiệm quá đông.

Đối với một studio bốn người, khoản chi phí vận hành khổng lồ này đã vượt quá khả năng tự cân đối. Nhóm phát triển thậm chí đã phải tìm đến khoản vay ngân hàng nhằm có kinh phí duy trì máy chủ cho bản demo tiếp tục hoạt động.

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Thực tế cay đắng này đang đặt Easy Fox trước những áp lực nặng nề. Đại diện studio thừa nhận áp lực tài chính có thể buộc họ phải đóng cửa bản thử nghiệm sớm hơn dự kiến trước khi trò chơi chính thức ra mắt, dù ở thời điểm hiện tại quyết định này vẫn chưa được ấn định.

Tình hình càng trở nên trớ trêu khi hệ thống kỹ thuật của họ cũng gặp trắc trở. Ban đầu, Easy Fox dự định sử dụng mô hình Gemini của Google làm công cụ vận hành chính, nhưng mô hình này liên tục báo lỗi hạn mức sử dụng sau khi lượng người chơi tăng vọt.

Khi liên hệ với Google Cloud để xin nâng cấp hạn mức thủ công, họ nhận được câu trả lời là không thể hỗ trợ, đẩy nhóm vào tình thế buộc phải dựa nhiều hơn vào mô hình của OpenAI vốn chỉ được chuẩn bị như một phương án dự phòng.

Đằng sau câu chuyện của Easy Fox là một nghịch lý kinh tế gai góc mà bất kỳ ai muốn tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn vào game - chẳng hạn như một dự án Morrowind với hội thoại động - đều phải đối mặt.

Với mô hình phát hành truyền thống, người chơi chỉ trả tiền một lần duy nhất khi mua trò chơi, nhưng chi phí tiêu thụ token xử lý dữ liệu lại tích lũy không ngừng theo từng câu thoại.

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi một người chơi gắn bó lâu dài hoàn toàn có thể trở thành một khoản lỗ ròng đối với nhà sản xuất.

Ngay cả những tập đoàn công nghệ khổng lồ như Microsoft hay Uber cũng từng phải chật vật trong việc dự đoán chính xác chi phí và tốc độ tiêu thụ token nội bộ, cho thấy bài toán kiểm soát ngân sách trí tuệ nhân tạo khó lường đến mức nào.

Nhằm chuẩn bị cho ngày phát hành chính thức vào tháng 1 năm tới, Easy Fox dự định sẽ tính toán mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo dự kiến vào giá bán của trò chơi, đồng thời cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phí token riêng lẻ nào sau khi người chơi đã mua game.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tìm kiếm giải pháp đưa các mô hình cục bộ vào thiết bị của những game thủ sở hữu card đồ họa (GPU) đủ mạnh.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây chỉ là phương án tiếp cận được một bộ phận nhỏ người dùng. Trong khi đó, các mô hình nhận diện giọng nói cục bộ miễn phí như Whisper hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt phần việc mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên phần cứng.

Mặt khác, tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ đắt đỏ này cũng đang để lại nhiều dấu hỏi. Dù việc trò chuyện với nhân vật lái xe mang tính thực tế và gắn kết hơn hẳn những thể nghiệm mờ nhạt trong Where Winds Meet, gợi nhắc nhiều đến trò chơi mô phỏng xã hội Façade trước đây, nhưng bản thân tựa game của Easy Fox vẫn đang đối mặt với những hạt sạn lớn.

Những lỗi như lời thoại quá máy móc làm mất cảm giác nhập vai, hay nhân vật nhận lệnh rẽ trái nhưng lại rẽ phải, dường như hoàn toàn có thể được giải quyết bằng những diễn viên lồng tiếng tài năng và một cây phân nhánh hội thoại phong phú thay vì phụ thuộc vào một mô hình ngôn ngữ lớn đắt đỏ.

Liệu canh bạc tài chính này có đem lại quả ngọt hay sẽ trở thành bài học đắt giá cho ngành game, câu trả lời sẽ chỉ có thể sáng tỏ khi phiên bản hoàn chỉnh chính thức trình làng vào đầu năm tới.