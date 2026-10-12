Tất cả người dân đang dùng SIM điện thoại chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an tỉnh Khánh Hòa mới đây đã cảnh báo người dân thực hiện nghiêm quy định về sử dụng SIM điện thoại chính chủ để phòng, chống tội phạm lừa đảo.



Cụ thể, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký và sử dụng SIM điện thoại chính chủ nhằm bảo vệ tài sản cá nhân và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ viễn thông và mạng xã hội ngày càng gắn liền với mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, song hành với những tiện ích mang lại, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan Công an nhận định một trong những nguyên nhân tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp là tình trạng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ hoặc đăng ký thông tin không chính xác. Các đối tượng xấu thường lợi dụng những "thuê bao ẩn danh" này để giả danh cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án), nhân viên ngân hàng, hoặc mạo danh người thân để thực hiện hành vi lừa đảo. Điều này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân mà còn gây ra nhiều khó khăn, cản trở cho công tác điều tra, truy vết của lực lượng chức năng.

Việc đăng ký và sử dụng SIM điện thoại chính chủ không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn là giải pháp căn cơ để bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng. Khi thông tin thuê bao được xác thực đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước có thể kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Đáng chú ý, thực tế cho thấy không ít trường hợp người dân do chủ quan, thiếu hiểu biết đã cho mượn, cho thuê, hoặc chuyển nhượng SIM đã đăng ký thông tin cá nhân của mình cho người khác. Hành vi này đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Khi vụ án bị phát hiện và cơ quan Công an vào cuộc điều tra, chính người đứng tên thuê bao đó sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý, thậm chí phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thuê bao được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:

Ảnh được AI hỗ trơ thiết kế

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Chủ động kiểm tra và bảo đảm SIM điện thoại đang sử dụng được đăng ký chính xác bằng thông tin cá nhân của mình.

Quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân: Tuyệt đối không mua bán, trao đổi, cho mượn, cho thuê SIM đã đăng ký thông tin cá nhân; không mua bán và sử dụng các loại SIM rác, SIM không rõ nguồn gốc hoặc SIM đã được kích hoạt sẵn.

Nâng cao tinh thần cảnh giác: Tuyệt đối thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu bất thường (đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, thông báo trúng thưởng...). Không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực (OTP), thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Kịp thời trình báo: Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo qua điện thoại hoặc trên không gian mạng, người dân cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng SIM điện thoại chính chủ vừa là trách nhiệm công dân, vừa là "lá chắn" an toàn bảo vệ mỗi cá nhân trước các bẫy lừa đảo. Cơ quan Công an kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc xây dựng một môi trường thông tin liên lạc an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới.