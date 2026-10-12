Lời khuyên tới tất cả gia đình đang hoặc chuẩn bị lắp camera trong nhà

Camera an ninh ngày càng xuất hiện phổ biến trong các gia đình, từ căn hộ, nhà phố đến nhà có trẻ nhỏ, người cao tuổi. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chủ nhà có thể theo dõi cửa ra vào, phòng khách hay sân nhà từ bất cứ đâu.

Tuy nhiên, camera không chỉ là thiết bị ghi hình. Nó còn thu thập những hình ảnh về sinh hoạt hàng ngày của gia đình và có thể được kết nối với Internet. Vì vậy, khi lắp camera, bên cạnh việc chọn thiết bị có hình ảnh rõ nét, người dùng cũng cần quan tâm đến cách bảo vệ tài khoản, dữ liệu và quyền riêng tư.

Kiểm tra ai đang có quyền xem camera

Một trong những thói quen phổ biến là sau khi lắp camera, gia chủ chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho nhiều thành viên trong gia đình. Cách này thuận tiện nhưng khiến chủ nhà khó kiểm soát những thiết bị nào đang được đăng nhập.

Nếu hệ thống hỗ trợ phân quyền, người dùng nên tạo tài khoản riêng cho từng thành viên thay vì chia sẻ một tài khoản duy nhất. Khi một người không còn nhu cầu sử dụng, quyền truy cập cũng có thể được thu hồi mà không phải đổi mật khẩu của cả gia đình.

Người dùng cũng nên kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập. Điện thoại cũ, máy tính bảng hoặc thiết bị từng được sử dụng để xem camera có thể vẫn còn lưu tài khoản dù chủ nhân đã lâu không sử dụng.

Ảnh: Internet

Không nên lắp camera ở mọi nơi trong nhà

Mục đích của camera là bảo đảm an ninh, không phải ghi lại toàn bộ đời sống riêng tư của gia đình.

Các khu vực như phòng tắm, phòng thay đồ hoặc những không gian có mức độ riêng tư cao không nên được đặt camera. Với phòng ngủ hoặc phòng của trẻ nhỏ, gia đình cũng nên cân nhắc kỹ mục đích và phạm vi ghi hình.

Camera đặt ngoài cửa cũng cần được điều chỉnh góc quay phù hợp, tránh ghi hình quá rộng sang nhà hàng xóm hoặc những khu vực không cần thiết. Nguyên tắc đơn giản là chỉ ghi hình khu vực thực sự cần thiết. Càng thu thập nhiều hình ảnh, lượng dữ liệu cần bảo vệ càng lớn.

Đừng chỉ nhìn vào độ phân giải khi mua camera

Một chiếc camera 2K hay 4K chưa chắc đã là lựa chọn tốt nếu khả năng bảo mật kém.

Trước khi mua, gia đình nên kiểm tra một số thông tin như nhà sản xuất, khả năng cập nhật phần mềm, phương thức bảo vệ tài khoản, xác thực hai lớp, mã hóa dữ liệu và cách thiết bị lưu trữ video.

Nếu camera có ứng dụng trên điện thoại, người dùng cũng nên kiểm tra ứng dụng yêu cầu những quyền gì. Không nên cấp những quyền không cần thiết cho hoạt động của thiết bị.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, Thông tư 48/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet với các yêu cầu an ninh mạng cơ bản. Đây là thông tin người chuẩn bị mua camera IP nên biết khi lựa chọn thiết bị.

Lắp xong đừng quên kiểm tra thẻ nhớ và kết nối

Một sai lầm khá phổ biến là sau khi camera hoạt động bình thường, gia đình gần như không kiểm tra lại.

Camera có thể mất kết nối Internet, thẻ nhớ bị lỗi hoặc đầy, thiết bị ngừng ghi hình hoặc phần mềm cần được cập nhật. Trong những trường hợp này, người dùng có thể vẫn nghĩ camera đang hoạt động nhưng đến khi cần xem lại mới phát hiện dữ liệu không còn.

Vì vậy, định kỳ gia đình nên thử mở lại một đoạn video cũ để chắc chắn camera thực sự đang ghi hình. Đồng thời kiểm tra dung lượng thẻ nhớ, trạng thái kết nối và cập nhật phần mềm khi nhà sản xuất có phiên bản mới. Nếu camera sử dụng lưu trữ đám mây, người dùng cũng nên tìm hiểu thời gian lưu video, dung lượng lưu trữ và cách xóa dữ liệu.

Một số tính năng bảo mật nên bật ngay

Camera kết nối Internet cũng cần được bảo vệ giống như các tài khoản trực tuyến khác.

Ngay sau khi lắp đặt, người dùng nên thay đổi mật khẩu mặc định bằng một mật khẩu riêng, khó đoán và không sử dụng lại mật khẩu của email, mạng xã hội hay tài khoản ngân hàng. Nếu nhà sản xuất hỗ trợ xác thực hai lớp, nên kích hoạt tính năng này.

Khi đổi điện thoại hoặc bán thiết bị cũ, gia đình cũng nên đăng xuất tài khoản camera trên thiết bị đó. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp tránh việc người khác vẫn tiếp tục truy cập hệ thống.

Camera có thể giúp gia đình yên tâm hơn khi đi làm, đi du lịch hoặc không có mặt ở nhà. Nhưng thiết bị càng được sử dụng rộng rãi, việc bảo vệ dữ liệu từ camera càng cần được coi trọng.

Trước khi lắp, hãy chọn thiết bị có tính năng bảo mật phù hợp. Sau khi lắp, hãy đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp nếu có, kiểm tra quyền truy cập và thử lại khả năng ghi hình. Định kỳ, gia đình cũng nên rà soát những thiết bị đang đăng nhập và cập nhật phần mềm.