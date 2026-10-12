Quyết định của Lý Tử Thất

Dù không ra video đều đặn như trước nhưng các cập nhật của “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất - YouTuber người Trung Quốc vẫn được theo dõi. Lần gần nhất cô xuất hiện trước công chúng là vào cuối tháng 9/2026, tại các sự kiện trực tiếp và trong những hoạt động quảng bá kỹ nghệ phi vật thể. Gần đây, cô tiếp tục có động thái mới, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lý Tử Thất trong một sự kiện vào ngày 23/9 vừa qua (Nguồn: Beijing Daily)

Theo đó, Lý Tử Thất tạm gác những video về ẩm thực thôn quê, không còn tập trung giới thiệu các kỹ nghệ truyền thống, mà đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Theo các thông tin công khai, dự án phim Ôn Thất (tạm dịch là Nhà Kính), do Lý Tử Thất biên kịch, đã được chấp thuận cho quay phim. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Lý Thái Dương, người xây dựng một nhà kính cho người thân mắc bệnh đường hô hấp. Trong quá trình ấy, cô cũng dần chữa lành những tổn thương của bản thân và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Trong các bài viết liên quan hồi tháng 3/2026, dự án này từng được giới thiệu là phim tài liệu. Việc chuyển từ hồ sơ phim tài liệu sang phim truyện cho thấy định hướng dự án có thể đã thay đổi. Còn thời điểm bấm máy và chất lượng thành phẩm ra sao thì hiện vẫn chưa rõ.

Điều có thể khẳng định là người từng khiến cả Internet lắng lại chỉ bằng những video đồng quê đang thử sức với một hướng đi mới. Việc ngừng cập nhật nội dung không đồng nghĩa sức ảnh hưởng của Lý Tử Thất biến mất. Biết đâu, màn trở lại lần này cũng sẽ tạo nên một làn sóng chú ý lớn như trước.

Lý Tử Thất trong video comeback vào tháng 11/2024. Trong gần 2 năm qua, cô lại tiếp tục im lặng, không ra thêm video mới (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2021, Lý Tử Thất từng tạm dừng đăng video vì tranh chấp với công ty hợp tác. Phải đến tháng 11/2024, cô mới đăng tải tác phẩm mới. Trong thời đại video ngắn liên tục sản sinh những gương mặt nổi tiếng mới chỉ sau vài giây lướt màn hình, khoảng trống kéo dài 3 năm đủ khiến phần lớn nhà sáng tạo nội dung dần bị khán giả lãng quên.

Thế nhưng, video tái xuất của Lý Tử Thất thời điểm đó vẫn lập tức gây bão trên mạng xã hội. Những nội dung về chế tác sơn mài truyền thống và các kỹ nghệ thủ công của cô tiếp tục khiến đông đảo khán giả dừng lại theo dõi. Trong thời gian ngừng đăng video, cô vẫn đi gặp gỡ những người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời tìm kiếm hướng sáng tạo mới.

Người nổi tiếng khó tránh khỏi những ồn ào và Lý Tử Thất cũng không ngoại lệ. Suốt những năm qua, xung quanh cô liên tục xuất hiện nhiều câu chuyện gây tranh luận. Nhưng với tư cách khán giả, điều mà nhiều người tiếp nhận từ các video của cô vẫn là cuộc sống thôn quê, nghề thủ công truyền thống. Nhịp kể chuyện chậm rãi, không vội vàng đã trở thành dấu ấn riêng. Người xem nhớ đến Lý Tử Thất không chỉ vì một món ăn hay một món đồ thủ công, mà còn là cách cô kể câu chuyện đằng sau chúng.

Đó cũng chính là phần giá trị cốt lõi trong thương hiệu cá nhân của Lý Tử Thất. Nhưng liệu kỳ tích trên nền tảng video ngắn có thể được tái hiện trên màn ảnh rộng? Điện ảnh không đơn giản là kéo dài một video vài phút thành bộ phim 2 tiếng.

Một video ngắn có thể thu hút người xem bằng những khung hình chỉn chu, âm nhạc thư thái và quá trình làm ra một món đồ thủ công. Phim điện ảnh lại đòi hỏi những yếu tố khác: hệ thống quan hệ nhân vật hoàn chỉnh, cốt truyện liên tục phát triển và những chuyển biến cảm xúc đủ sức thuyết phục khán giả.

Ôn Thất khai thác chủ đề tổn thương gia đình và chữa lành bản thân. Đây vốn không phải đề tài thiếu người xem. Nhưng nếu câu chuyện chỉ được bao bọc bởi những khung hình đẹp và thông điệp ấm áp, khán giả có thể cảm thấy nội dung vẫn đi theo lối mòn, chưa chắc sẵn sàng bỏ tiền mua vé. Dù vậy, những thành công trước đây của Lý Tử Thất vẫn khiến nhiều người đặt kỳ vọng vào màn lấn sân điện ảnh của cô.

Xét về mặt thương mại, đây rõ ràng là một thử nghiệm sở hữu lợi thế truyền thông ngay từ đầu. Với Lý Tử Thất, làm phim là cách thử vượt qua giới hạn của nội dung video ngắn. Một nhà sáng tạo vốn có sức hút lớn với công chúng khi chuyển sang điện ảnh đương nhiên sẽ có ưu thế đáng kể trong khâu quảng bá. Dự án thậm chí còn chưa bấm máy nhưng đã thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội. Đây chính là sức bật truyền thông mà nhiều bộ phim truyền thống mong muốn có được.

Tuy nhiên, lưu lượng chú ý chỉ có thể giúp bộ phim thu hút ánh nhìn đầu tiên, thậm chí tạo lợi thế cho doanh thu ngày mở màn. Nó không thể thay thế trải nghiệm xem phim kéo dài hai tiếng.

Thử thách thực sự có lẽ mới chỉ bắt đầu. Lý Tử Thất đã chứng minh được khả năng tạo ra những video ngắn khiến hàng chục triệu người kinh ngạc. Giờ đây, cô cần chứng minh với thị trường điện ảnh rằng mình cũng có thể kể một câu chuyện dài hấp dẫn.