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Hướng dẫn mới nhất về sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử

| | Kinh tế số

Người tham gia có thể sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên VssID, VNeID mức độ 2 hoặc bản điện tử được gửi qua email để giải quyết chế độ bảo hiểm và khám chữa bệnh.

Hướng dẫn mới nhất về sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử- Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa có hướng dẫn việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử theo quy định mới.

Theo đó, cơ quan BHXH thực hiện cấp sổ BHXH điện tử cho người tham gia mới và các trường hợp cấp lại do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung trên sổ, gộp sổ hoặc xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết chế độ.

Người tham gia có thể truy cập sổ BHXH điện tử trên VssID, VNeID mức độ 2 hoặc bản được gửi qua email đã đăng ký. Sổ BHXH điện tử được sử dụng khi làm thủ tục giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ BHYT điện tử được sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán chi phí thuộc phạm vi BHYT.

Thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT được cập nhật theo số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân nhằm thống nhất dữ liệu của người tham gia.

Hướng dẫn mới nhất về sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử- Ảnh 2.

Để được cập nhật đầy đủ thông tin, người tham gia cần cung cấp email cá nhân, số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân cho đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia. Các đơn vị có trách nhiệm chuyển thông tin đến cơ quan BHXH nơi người dân đang tham gia và hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID.

BHXH TP Hà Nội lưu ý email cung cấp phải là email cá nhân, người tham gia tự quản lý tài khoản và không cung cấp mật khẩu cho người khác nhằm bảo đảm an toàn thông tin, tránh bị lợi dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT hoặc đã bảo lưu thời gian đóng trước ngày 1-10-2026 nhưng chưa được cấp sổ, thẻ điện tử hoặc thông tin chưa đồng bộ với số căn cước công dân, số định danh cá nhân, vẫn được sử dụng sổ BHXH, tờ rời bản giấy và thẻ BHYT cũ để thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

BHXH TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị rà soát, cập nhật thông tin nhằm đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Kim Lụa

Sài Gòn Giải Phóng

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