Ngay cả chó cũng có quyền riêng tư: Google Street View bất ngờ làm mờ mặt cún cưng khiến dân mạng bật cười

Trong nỗ lực tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cá nhân, Google từ lâu đã áp dụng thuật toán tự động làm mờ khuôn mặt người và biển số xe trên ứng dụng Google Maps (Street View).

Tuy nhiên, sự cẩn trọng quá mức của công nghệ này vừa tạo ra một tình huống dở khóc dở cười: Các "boss" chó cưng cũng bị hệ thống gom chung vào danh sách cần bảo vệ danh tính.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý khi nhiều người dùng tinh mắt phát hiện hình ảnh một chú chó cưng dạo phố cùng chủ tại Úc bị hệ thống làm mờ tịt khuôn mặt. Toàn bộ cơ thể chú cún vẫn hiển thị rõ ràng, ngoại trừ phần đầu bị che kín bằng một ô mờ kỹ thuật số hệt như hình ảnh của một nhân chứng quan trọng trong các bản tin truyền hình.

Hình ảnh một chú chó bị Google Maps làm mờ khuôn mặt gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Dailymail)

Một phát ngôn viên của Google sau đó đã lên tiếng xác nhận rằng đây thực chất là sự nhầm lẫn ngộ nghĩnh từ hệ thống trí tuệ nhân tạo: "Mặc dù công nghệ tự động của chúng tôi được thiết kế để nhận diện và làm mờ khuôn mặt người cũng như biển số xe, nhưng đôi khi thuật toán lại hơi... quá tay và làm mờ luôn cả khuôn mặt của các loài động vật."

Dù chỉ là lỗi nhận diện nhỏ của máy học (Machine Learning), câu chuyện nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và thu về hàng triệu lượt tương tác.

Cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ hình ảnh "những chú chó ẩn danh", đi kèm hàng loạt bình luận hóm hỉnh: "Hóa ra bảo mật thời nay là không phân biệt chủng loài!" hay "Google thật chu đáo, họ làm vậy vì sợ các 'boss' bị lộ danh tính khi trốn nhà đi chơi!".

Nhìn ở góc độ truyền thông thương hiệu, lỗi hệ thống hài hước này lại vô tình trở thành một chiến dịch quảng bá miễn phí tuyệt vời cho Google Maps. Nó không chỉ khẳng định cam kết nghiêm túc của gã khổng lồ công nghệ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, mà còn mang lại hình ảnh vô cùng thân thiện và hài hước trong mắt người dùng toàn cầu./







