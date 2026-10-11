Công khai bán camera quay lén trên TikTok, nhiều kênh nội dung khiến CĐM bất an

Nỗi hoang mang tột cùng của cộng đồng

Mạng xã hội và các nền tảng video ngắn ngày nay không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí đơn thuần mà đã nhanh chóng trở thành một hệ sinh thái thương mại điện tử khổng lồ, nơi mọi mặt hàng có thể tiếp cận hàng triệu người dùng chỉ trong chớp mắt. Điển hình như TikTok, với thuật toán phân phối nội dung mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho rất nhiều nhà sáng tạo nội dung và gian hàng trực tuyến tiếp cận khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, mặt trái của sự bùng nổ này chính là sự xuất hiện công khai, tràn lan của những mặt hàng nhạy cảm, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn xã hội mà đáng báo động nhất chính là các loại camera theo dõi ngụy trang siêu nhỏ.

Chỉ cần lướt qua một vài video thịnh hành hoặc gõ vài từ khóa cơ bản, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt đoạn clip quảng cáo chi tiết các thiết bị ghi hình giấu kín. Khác hẳn với camera giám sát an ninh thông thường, các mặt hàng này được ngụy trang vô cùng tinh vi dưới lớp vỏ của những vật dụng sinh hoạt quen thuộc như ổ cắm điện âm tường, bóng đèn chiếu sáng, củ sạc điện thoại, đồng hồ để bàn, thậm chí được thu nhỏ chỉ bằng một đầu đinh vít...

Trong các video tiếp thị, người bán không ngần ngại phô diễn những tính năng tân tiến như độ phân giải 4K sắc nét, thu âm rõ ràng, quay đêm bằng hồng ngoại và tự động nhận diện khuôn mặt để gửi thông báo về điện thoại. Dưới phần bình luận, hàng trăm lượt hỏi giá, xin tư vấn cách lắp đặt và đặt mua diễn ra nhộn nhịp, tạo nên một cảnh tượng khiến bất cứ ai theo dõi cũng phải rùng mình lo ngại. Thực trạng này làm dấy lên làn sóng bất an và phẫn nộ tột độ trong dư luận.

Rõ ràng, một chiếc camera được giấu kín tinh vi bên trong ổ điện hay đồ dùng sinh hoạt cá nhân khó có thể phục vụ mục đích an ninh gia đình chính đáng, mà phần lớn hướng tới hành vi theo dõi lén lút và xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nỗi sợ hãi này đè nặng lên tâm lý của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và giới trẻ, những người luôn đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm thân thể và đời tư mỗi khi bước vào nhà vệ sinh công cộng, phòng thay đồ, khách sạn hay các căn phòng trọ thuê.

Trách nhiệm bị bỏ ngỏ của nền tảng và hồi chuông cảnh báo về quyền riêng tư

Hành vi kinh doanh và tiếp tay cho việc phát tán các thiết bị quay lén cần phải chịu sự lên án gay gắt từ xã hội cũng như sự vào cuộc xử lý quyết liệt của pháp luật. Đây không đơn thuần là câu chuyện buôn bán kiếm lời bất chính, mà là mầm mống trực tiếp dung dưỡng cho những hành vi tội phạm nguy hiểm như tống tiền, làm nhục, quấy rối tình dục và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy lên các hội nhóm đen trên không gian mạng.

Đằng sau mỗi thiết bị ngụy trang được giao dịch thành công là nguy cơ một hoặc nhiều cá nhân bị chà đạp danh dự, nhân phẩm và phải chịu đựng những tổn thương tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Sự tồn tại ngang nhiên của các gian hàng này gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn về trách nhiệm kiểm duyệt của các nền tảng trực tuyến. Trong khi hệ thống kiểm duyệt có thể rà soát rất nhanh các vi phạm bản quyền hay ngôn từ kỹ thuật nhỏ, thì các video tiếp thị thiết bị theo dõi phi pháp lại thoải mái tiếp cận người xem và đạt lượng tương tác khổng lồ. Các nền tảng không thể phủi bỏ trách nhiệm bằng cách viện cớ hành vi tự phát của người dùng, mà buộc phải có biện pháp kỹ thuật nghiêm ngặt hơn, kịp thời khóa vĩnh viễn các tài khoản vi phạm và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để ngăn chặn triệt để nguồn cung.

Bên cạnh các biện pháp quản lý vĩ mô, mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại cũng cần tự trang bị ý thức cảnh giác cao độ để tự bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Khi đến những không gian lưu trú hoặc khu vực công cộng, người dùng nên hình thành thói quen kiểm tra cẩn thận các góc phòng, đặc biệt là các ổ cắm điện đối diện giường ngủ, bóng đèn trần, lỗ thông gió hay các đồ vật trang trí có góc nhìn bao quát. Việc tận dụng đèn flash điện thoại, chế độ chụp ảnh để phát hiện tia hồng ngoại hoặc các ứng dụng quét thiết bị ngoại vi là những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Quan trọng hơn hết, cộng đồng mạng cần phát huy tinh thần trách nhiệm bằng cách đồng loạt tẩy chay, bấm nút báo cáo những nội dung buôn bán phi đạo đức, chung tay làm sạch môi trường mạng và bảo vệ ranh giới an toàn cho đời sống riêng tư của mỗi con người.