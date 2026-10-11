VNeID vừa ra mắt 'siêu tiện ích' đặc biệt, ẩn trong danh mục không phải ai cũng biết: Toàn bộ người dân cần cập nhật ngay!

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, mới đây, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp cùng Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ Gotrust ra mắt "Nền tảng giao thông tập trung" và đưa vào vận hành thí điểm trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

"Nền tảng giao thông tập trung" được tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ giao thông thuận tiện và dễ dàng với những tiện ích nổi bật như đặt vé máy bay, mua vé metro, tìm kiếm bãi đỗ xe...

Theo đó, với tính năng đặt vé máy bay, khách hàng có thể tìm kiếm, so sánh giá cả, hạng vé từ nhiều hãng hàng không khác nhau.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như sử dụng mã QR, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế. Và sau cùng, người dân có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trong ứng dụng.

Một trong những tiện ích đáng chú ý của "Nền tảng giao thông tập trung" đó là tính năng Tra cứu bãi đỗ xe. Theo đó, người dân có thể tự động định vị và tìm kiếm bãi đỗ gần nhất, theo dõi tình trạng chỗ trống và lựa chọn địa điểm phù hợp.

Với tính năng "Tìm bãi đỗ xe", người dân hoàn toàn có thể biết được bãi đỗ gần nhất cũng như số lượng chỗ đỗ còn trống

Cùng với đó, nền tảng còn hiển thị biểu phí giữ xe rõ ràng và tích hợp bản đồ điều hướng thông minh tới cổng bãi giữ xe. Đây có thể được xem là một tính năng vượt trội, giúp người dân có thể tiết kiệm thời gian, chủ động tìm nơi đỗ xe phù hợp với nhu cầu, đặc biệt trong những ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, người dùng có thể Quản lý vé và hành trình trên nền tảng qua việc lưu trữ tập trung các loại vé đã đặt vào mục "vé của tôi". Sau đó, người dân có thể dễ dàng checkin tại sân bay, bến xe bằng mã điện tử, mã QR và hỗ trợ theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển...

Chi tiết các bước truy cập

Điều đáng nói là người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, theo ba bước đơn giản. Đầu tiên, người dân cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử.

Tại giao diện chính, người sử dụng chọn "Dịch vụ khác", tiếp đến là "Dịch vụ giao thông" và bước cuối cùng là "Nền tảng giao thông tập trung".

Sau khi đăng nhập ứng dụng VNeID, người dân chọn "Dịch vụ khác"

Tiếp tục ấn chọn "Dịch vụ giao thông"

Tiếp tục chọn "Nền tảng giao thông tập trung"

Sau đó, người dân lựa chọn dịch vụ cần sử dụng như đặt vé, tra cứu bãi đỗ xe hoặc quản lý hành trình; kiểm tra thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng…

Giao diện chính "Nền tảng giao thông tập trung"

Việc đưa "Nền tảng giao thông tập trung" vào vận hành giúp người dân được tiếp cận thông tin, phổ cập kiến thức và thực hiện thuận tiện.

Song song đó, nền tảng này còn tăng tương tác giúp cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện, phát triển các tiện ích nhằm ngày càng phục vụ tốt hơn cho cộng đồng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phát triển công dân số, phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý các cấp, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Phòng CSQLHC về TTXH Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân hãy chủ động cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và trải nghiệm "Nền tảng giao thông tập trung" để tiếp cận các tiện ích giao thông số an toàn, minh bạch và thuận tiện.

Đồng thời, đơn vị này cũng lưu ý bà con chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trước khi xác nhận giao dịch, cần kiểm tra kỹ hành trình, giá vé và phương thức thanh toán.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/10/2026, người dân khi sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực khi lên xe để ghi nhận lượt sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, khi lên xe buýt người dân có thể sử dụng 1 trong các phương thức xác thực như dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc (APPle Pay, Google Pay…) và mã QR trên thẻ căn cước công dân. Sau khi xác thực, giao dịch sẽ được ghi nhận trên thiết bị và truyền về hệ thống.