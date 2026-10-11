Gần 96% người hưởng chế độ BHXH nhận tiền qua tài khoản
Tại kỳ chi trả tháng 10-2026, hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chi trả chế độ BHXH hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Kết quả này cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Theo BHXH Việt Nam, thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, ngành đã từng bước chuyển đổi việc sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, tạo thuận lợi trong quản lý và giải quyết thủ tục cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.
Từ khi triển khai Đề án 06, hệ thống BHXH đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ cho người bệnh.
Tại Hà Nội, việc triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH, BHYT ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo BHXH thành phố Hà Nội, hệ thống đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 286.548 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với 1.234 trường hợp.
Bên cạnh đó, hệ thống ghi nhận 187 lượt giao dịch gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công tác xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 8.541.782 trường hợp, tương ứng 99,7%, bao gồm thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân và số định danh cá nhân.
Trong phối hợp với ngành Y tế, BHXH thành phố đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe theo Đề án 06 cho 1.022.627 trường hợp, giấy báo tử cho 5.297 trường hợp và giấy chứng sinh cho 339.624 trường hợp.
Những kết quả trên góp phần thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch và thuận tiện trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
Hà Nội Mới