Bắt đầu hành trình từ năm 2012, HOA BAN FOOD phát triển nội dung xoay quanh đặc sản, văn hóa và ẩm thực Tây Bắc. Kênh YouTube cùng tên được tạo vào tháng 1/2013, đến nay thu hút hơn 3 triệu người đăng ký và tổng lượt xem vượt 1,39 tỷ.

Nội dung của HOA BAN FOOD tập trung vào ẩm thực, đặc sản và đời sống vùng cao Tây Bắc. Các video đưa người xem đến với những món ăn dân dã, nguyên liệu địa phương và cách chế biến đặc sản, bên cạnh những trải nghiệm như đi rừng, đi suối hay khám phá sinh hoạt tại các bản làng.

Điểm đặc trưng của kênh là cách khai thác ẩm thực gắn với trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ giới thiệu thành phẩm, các video thường ghi lại quá trình tìm nguyên liệu, chuẩn bị thực phẩm và chế biến món ăn. Qua đó, người xem có thêm góc nhìn về văn hóa ẩm thực và đời sống của người dân vùng cao.

Một số nội dung được phát triển thành chuỗi video dài kỳ, kết hợp việc nấu ăn với trải nghiệm tại các bản làng. Theo dữ liệu vidIQ, video “CƠM BẢN 10 MÓN” đăng ngày 6/8/2026 đã đạt gần 975.500 lượt xem trong 21 ngày đầu. Đây là một trong những video có lượng xem nổi bật trong nhóm nội dung gần đây của kênh.

Kênh YouTube HOA BAN FOOD (Ảnh: Chụp màn hình)

Việc kết hợp nội dung về ẩm thực với các sản phẩm đặc sản giúp HOA BAN FOOD mở rộng hoạt động ngoài nền tảng video. Tuy nhiên, doanh thu từ bán hàng là nguồn thu riêng, không thể gộp trực tiếp vào thu nhập YouTube khi chưa có số liệu xác thực.

Theo mức ước tính trên Social Blade, thu nhập của HOA BAN FOOD nằm trong khoảng 2.500–39.000 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 65 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Dữ liệu trong những ngày gần đây cho thấy lượng xem của kênh có sự biến động đáng kể. Ngày 8/10/2026, HOA BAN FOOD ghi nhận 228.545 lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính 57–914 USD, khoảng 1,48–23,76 triệu đồng.

Sang ngày 9/10, lượng xem giảm còn 13.951 lượt, với mức thu nhập ước tính 3–56 USD, tương đương khoảng 78.000–1,46 triệu đồng. Đến ngày 10/10, lượng xem tăng trở lại, đạt 351.684 lượt. Social Blade ước tính thu nhập trong ngày ở mức 88–1.400 USD, tương đương khoảng 2,29–36,4 triệu đồng.

Cần lưu ý, các số liệu theo ngày nêu trên là dữ liệu gần nhất hiển thị trên trang Social Blade được truy xuất, không phải số liệu của những ngày đầu tháng 10. Thu nhập thực tế có thể khác tùy vào số lượt xem đủ điều kiện kiếm tiền, thị trường người xem, định dạng video và doanh thu quảng cáo.

Bên cạnh nội dung trên YouTube, HOA BAN FOOD còn có website giới thiệu và kinh doanh các sản vật Tây Bắc. Các mặt hàng được giới thiệu gắn với đặc sản địa phương, gia vị và cách sử dụng trong chế biến món ăn. Việc kết hợp nội dung về ẩm thực với sản phẩm đặc sản giúp HOA BAN FOOD xây dựng hình ảnh gắn liền với văn hóa vùng cao