FPT và NAVER Cloud thành lập liên minh chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo AI toàn cầu

Hai bên bắt tay mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh của FPT AI Factory (Nhà máy AI) trên toàn cầu, thông qua hợp tác phát triển công nghệ, cung cấp dịch vụ AI và thúc đẩy thương mại hóa.

Theo thỏa thuận, hai bên thúc đẩy phát triển và triển khai AI trên nền tảng FPT AI Factory cho doanh nghiệp tại các thị trường chiến lược ở châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. FPT và NAVER Cloud cũng cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn HyperCLOVA X tới các khách hàng doanh nghiệp của FPT. HyperCLOVA X là mô hình AI siêu lớn do NAVER phát triển, nổi bật với năng lực suy luận tiên tiến và khả năng xử lý đa phương thức.

Hai doanh nghiệp dự kiến tổ chức các chương trình trao đổi kỹ thuật định kỳ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ kỹ sư triển khai. Kỹ sư FPT cùng các chuyên gia từ trụ sở chính và Trung tâm Phát triển của NAVER Cloud tại Việt Nam sẽ tham gia chương trình và trực tiếp làm việc với khách hàng trong toàn bộ quy trình, từ tối ưu hạ tầng GPU, nâng cao hiệu năng suy luận đến đưa các tác tử AI (AI Agent) vào vận hành thực tế.

Hợp tác thúc đẩy kết hợp hạ tầng điện toán đám mây GPU hiệu năng cao, các mô hình AI và năng lực vận hành dịch vụ của hai bên. Nhờ đó, khách hàng doanh nghiệp có thể triển khai AI mà không phải tự đầu tư xây dựng hạ tầng, đưa giải pháp AI ra thị trường nhanh hơn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong từng ngành.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "FPT đã đầu tư phát triển năng lực AI Cloud thông qua FPT AI Factory, với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác cùng NAVER Cloud sẽ đưa các mô hình AI đến gần hơn với khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời, hai bên sẽ mở ra những cách thức mới giúp doanh nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới tự tin ứng dụng AI, biến đổi mới sáng tạo thành giá trị kinh doanh thực chất."

Ông Lê Xuân Lộc, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Sản xuất của FPT tại Hàn Quốc, nhận định: "AI cho doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi hạ tầng, mô hình và năng lực kỹ thuật vận hành đồng bộ như một nền tảng thống nhất. Khi các tổ chức mở rộng ứng dụng AI vào vận hành, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, việc tiếp cận đa dạng công nghệ AI và chuyên môn sâu ngày càng trở nên quan trọng. Với định hướng lấy AI làm trọng tâm (AI-first) và quan hệ hợp tác cùng NAVER Cloud, chúng tôi đang mở rộng năng lực để giúp khách hàng vận hành AI ở quy mô lớn và tạo ra tác động kinh doanh có thể đo lường được."

Ông Yuwon Kim, Tổng Giám đốc NAVER Cloud, cho biết: "Thông qua hợp tác với FPT, NAVER Cloud có thể kết hợp công nghệ và kinh nghiệm AI đã tích lũy với nền tảng AI Factory cùng năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp của FPT. Dựa trên thế mạnh về công nghệ và kinh doanh của cả hai bên, chúng tôi sẽ vươn ra ngoài phạm vi Hàn Quốc và Việt Nam để đáp ứng nhu cầu AI đa dạng của khách hàng trên toàn thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng quan hệ đối tác để chuyển hóa những nỗ lực hợp tác đó thành kết quả kinh doanh thực tế."

Thỏa thuận hợp tác phù hợp với định hướng AI-first của FPT. Định hướng này được hiện thực hóa thông qua nền tảng AI toàn diện FleziPT, khung đánh giá mức độ trưởng thành AI CASAN, các AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản cùng hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực bằng AI trên toàn cầu. Đáng chú ý, hai AI Factory của FPT tại Nhật Bản và Việt Nam lần lượt xếp hạng 36 và 38 trong danh sách các hệ thống siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Với triết lý cốt lõi "Build Your Own AI", FPT AI Factory hướng tới mục tiêu giúp mọi tổ chức tiếp cận và tự mình triển khai AI. Ứng dụng công nghệ của NVIDIA, nền tảng hiện cung cấp giải pháp AI Cloud toàn diện tới hơn 18.000 nhà phát triển AI và hơn 2.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Thỏa thuận với NAVER Cloud tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác công nghệ toàn cầu của FPT, đồng thời củng cố chiến lược AI Factory của Tập đoàn trong khu vực.

Kể từ khi gia nhập thị trường Hàn Quốc hơn một thập kỷ trước, FPT đã mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế lớn như Seoul, Daegu và Pangyo. FPT cũng trở thành đối tác công nghệ tin cậy của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như LG Electronics, LG CNS, Shinhan Bank và Shinsegae I&C, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo bằng AI tại thị trường này.

Về NAVER Cloud

NAVER Cloud là công ty con của Tập đoàn NAVER, cung cấp dịch vụ hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin từ năm 1999. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm vận hành hạ tầng cho NAVER và các công ty thành viên, NAVER Cloud cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công cộng NAVER Cloud Platform. Dịch vụ này hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số bằng công nghệ đã được kiểm chứng và năng lực vận hành xuất sắc. NAVER là công ty hàng đầu trên thế giới phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) siêu quy mô. Dựa trên thế mạnh AI này, NAVER Cloud cung cấp năng lực toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị AI, bao gồm dịch vụ AI, dữ liệu, hạ tầng AI nền tảng, tài nguyên siêu máy tính, nền tảng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Về Tập đoàn FPT

Tập đoàn FPT là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin. FPT có trụ sở chính tại Việt Nam và hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, FPT đã mang đến những giải pháp có tác động sâu rộng cho hàng triệu cá nhân và hàng chục nghìn tổ chức trên toàn cầu. Tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược, FPT không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiều ngành. Là doanh nghiệp lấy AI làm trọng tâm, FPT cam kết góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và mang đến các giải pháp ứng dụng AI đẳng cấp toàn cầu cho doanh nghiệp quốc tế. 8 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 35.408 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.648 tỷ đồng, tăng 17,5%. Tập đoàn có 88.553 nhân sự làm việc trên toàn cầu.