Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở về làm chủ tịch xã

Ngày 15/10, ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành.

Tại hội nghị, các quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ được công bố, tập trung vào việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại các xã, phường và cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định điều động các cán bộ. Ảnh: CS

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cam Lộ. Ông Nguyễn Văn Ân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang.

Tại hai xã Hoàn Lão và Bố Trạch, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Bố Trạch. Ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão.

Tương tự, ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Kim Điền. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Minh Hóa.

Tại các xã Lệ Thủy và Lệ Ninh, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Ninh, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh. Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy.

Đối với các xã Gio Linh và Cồn Tiên, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Gio Linh. Ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cồn Tiên, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên.

Tại hai xã Vĩnh Định và Nam Hải Lăng, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải Lăng, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng. Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định.

Ngoài ra, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Tại xã Nam Ba Đồn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để Đảng ủy xã phân công ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, giới thiệu để bầu Chủ tịch HĐND xã. Ông Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ba Đồn, được phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: CS

Bên cạnh việc điều động, bố trí cán bộ giữa các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định điều động 3 cán bộ đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy, gồm: ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng và ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định 3 Phó Giám đốc sở giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, phường từ ngày 15/10/2026, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND phường Đồng Hới. Ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Các quyết định được công bố nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ sở và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu phân công nhiệm vụ trong giai đoạn mới.