Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 TPHCM

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhà đầu tư, nhà thầu và nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên; thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị với hệ thống cảng biển, cảng hàng không; tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi động - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong đó, hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 do UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, dài khoảng 42,55 km, tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng. Dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc đoạn từ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng. Hai dự án được đầu tư trước mắt theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Để chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến chính, tỉnh Tây Ninh đã tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; triển khai xây dựng 6 khu tái định cư cùng hệ thống đường gom, đường bên, nhằm ổn định đời sống người dân trong vùng dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công.

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, đường Vành đai 4 TPHCM không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà còn có ý nghĩa quan trọng trong kết nối không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất với mạng lưới giao thông, logistics của toàn vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng vận chuyển thuận lợi cho hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cửa khẩu của tỉnh đến các cảng biển, cảng hàng không; đồng thời mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua đợt cao điểm 90 ngày đêm, diện tích được chi trả bồi thường, hỗ trợ đã đạt trên 94% tổng diện tích cần thực hiện.

Đánh giá cao sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong vùng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định đối với phần mặt bằng còn lại, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung giải quyết trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Công tác tái định cư phải gắn với ổn định chỗ ở, đời sống và tạo điều kiện để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Các đại biểu tại lễ khởi động - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa hai dự án thành phần vào khai thác trong năm 2029, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư, nhà thầu chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng sang tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phải bám sát công trường, chủ động điều phối, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; các nhà đầu tư, nhà thầu khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực. UBND tỉnh Tây Ninh sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn và lấy kết quả thực hiện từng mốc công trình làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Khẳng định lễ khởi động là điểm bắt đầu của giai đoạn xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất là đưa công trình về đích đúng hẹn, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và toàn vùng.