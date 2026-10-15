Thuế TP Hà Nội phát thông báo quan trọng đến người dân sở hữu đất đai, nhà ở

Theo hướng dẫn của Thuế thành phố Hà Nội, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, trong đó bao gồm phần đất được phân bổ cho từng căn hộ chung cư; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và một số loại đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh theo quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, thời hạn nộp thuế lần đầu là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế thực hiện nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10. Do ngày 31/10/2026 là thứ Bảy, thời hạn nộp thuế năm nay được chuyển sang ngày làm việc liền kề, tức thứ Hai, ngày 2/11/2026. Trường hợp có thông báo điều chỉnh, người nộp thuế thực hiện nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Người nộp thuế có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, kiểm tra thông tin thửa đất, căn hộ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Sau khi nộp, cần lưu chứng từ và kiểm tra trạng thái khoản thuế để kịp thời phát hiện, xử lý sai sót.

Thư ngỏ gửi người nộp thuế về thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 (Ảnh: Thuế TP Hà Nội)

Đáng chú ý, chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất được phân bổ cho căn hộ. Trường hợp đã kê khai và không có thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì không phải kê khai lại hằng năm, nhưng vẫn cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn nếu còn số tiền phải nộp.

Để thực hiện đúng nghĩa vụ, người nộp thuế cần lưu ý các thông tin khi nộp tiền. Cụ thể, tên cơ quan quản lý thu là TP Hà Nội - Thuế TP Hà Nội, mã cơ quan quản lý thu là 1054449. Mã chương được xác định theo mã chương của đơn vị.

Đối với mã tiểu mục, người nộp thuế cần lựa chọn theo loại đất phải nộp thuế, gồm: mã 1601 đối với thu từ đất ở tại nông thôn; mã 1602 đối với thu từ đất ở tại đô thị; mã 1603 đối với thu từ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; mã 1649 đối với thu từ đất phi nông nghiệp khác.

Tên và mã địa bàn hành chính được xác định theo phường, xã nơi có đất phải nộp thuế.

Theo đó, người nộp thuế có tổng số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn thành phố thuộc diện được miễn thuế. Cơ quan thuế phối hợp với UBND cấp xã rà soát, thực hiện miễn thuế theo quy định mà không yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị miễn.

Đối với trường hợp đã chuyển nhượng nhà, đất nhưng vẫn nhận được thông báo thuế, người dân cần rà soát hồ sơ chuyển nhượng và thông tin đăng ký biến động đất đai. Nếu đã nộp hồ sơ nhưng chưa kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ đăng ký biến động, người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất. Trường hợp đã kê khai đầy đủ, người dân cần liên hệ cơ quan thuế nơi có đất để kiểm tra, xác minh và điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi có căn cứ.

Nếu đã nộp thuế nhưng hệ thống vẫn hiển thị khoản phải nộp, người dân cần đối chiếu chứng từ, kỳ thuế và thông tin khoản nộp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, có thể gửi phản hồi trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ cơ quan thuế, đơn vị ủy nhiệm thu tại phường, xã để được hướng dẫn, giải quyết.

Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế, hoàn thiện thủ tục kê khai khi phát sinh thay đổi về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, đồng thời nộp thuế đúng thời hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp và những vướng mắc khi thực hiện các giao dịch nhà, đất.



