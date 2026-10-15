Cận cảnh đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật, diện mạo đoạn qua Khương Đình ra sao?

Sau thời gian triển khai, đoạn đường Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình, Hà Nội, đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật ngày 10/10/2026.

Tuyến đường dài khoảng 1,52 km, có mặt cắt ngang rộng 40 m, được kỳ vọng tạo thêm hướng kết nối giao thông và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Đoạn đường Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật ngày 10/10/2026. Sau khi hoàn thiện mặt đường, tuyến đường có diện mạo khang trang hơn, mở ra thêm không gian lưu thông tại khu vực phường Khương Đình.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,52 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, thuộc dự án Vành đai 2,5 của Hà Nội. Việc hoàn thiện đoạn tuyến này được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa khu vực Nguyễn Trãi, Đầm Hồng và các tuyến đường lân cận.

Mặt đường đã được thảm nhựa, tạo nên diện mạo khang trang cho đoạn đường. Hệ thống chiếu sáng, vỉa hè hai bên cùng các bồn hoa, hạng mục cảnh quan cơ bản hoàn thành, góp phần tạo nên không gian đường phố đồng bộ hơn. Các hạng mục hạ tầng được hoàn thiện giúp tuyến đường có diện mạo rõ nét sau quá trình thi công, bổ sung thêm một tuyến giao thông mới cho khu vực.

So với những khu vực còn trong quá trình thi công, đoạn đường đã hoàn thiện có diện mạo đồng bộ hơn, góp phần thay đổi cảnh quan giao thông tại khu vực Khương Đình.

Với mặt cắt ngang rộng 40 m, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân khi đi lại qua khu vực, thay vì tập trung vào những tuyến đường hiện hữu vốn phải đảm nhận lượng phương tiện lớn.

Đoạn Đầm Hồng sau khi được thảm nhựa, mặt đường có bề mặt tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc di chuyển của ô tô và xe máy. Việc đưa tuyến đường vào khai thác cũng giúp người dân có thêm một hướng đi qua khu vực Khương Đình, đặc biệt khi cần kết nối với đường Nguyễn Trãi và khu vực Đầm Hồng.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) - Đầm Hồng là công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Khương Đình, Hà Nội.

Tuyến đường dài khoảng 1,52 km, có mặt cắt ngang rộng 40 m, với tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đoạn tuyến bổ sung kết nối giao thông giữa khu vực Nguyễn Trãi và Đầm Hồng, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị tại khu vực.

Từ khu vực Nguyễn Trãi, tuyến đường tạo hướng kết nối về Đầm Hồng và khu vực Giải Phóng. Khi các đoạn tuyến liên quan được hoàn thiện đồng bộ, Vành đai 2,5 được kỳ vọng giúp phân bổ lại một phần lưu lượng phương tiện, giảm sự phụ thuộc vào một số trục đường hiện hữu.

Các hạng mục dọc hành lang tuyến đường cũng đang tích cực được hoàn thiện

Trên phạm vi toàn thành phố, đường Vành đai 2,5 có chiều dài gần 20 km, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 2,2 km. Việc đưa các đoạn đường vào giai đoạn khai thác là những dấu mốc trong quá trình triển khai dự án, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch.