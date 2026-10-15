Cận cảnh đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật, diện mạo đoạn qua Khương Đình ra sao?
Sau khi thông xe kỹ thuật ngày 10/10, đoạn Vành đai 2,5 qua Khương Đình (Hà Nội) đã khoác diện mạo mới với mặt đường rộng 40 m, dài khoảng 1,52 km, kết nối Nguyễn Trãi với Đầm Hồng.
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Sau thời gian triển khai, đoạn đường Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình, Hà Nội, đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật ngày 10/10/2026.
Tuyến đường dài khoảng 1,52 km, có mặt cắt ngang rộng 40 m, được kỳ vọng tạo thêm hướng kết nối giao thông và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,52 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, thuộc dự án Vành đai 2,5 của Hà Nội. Việc hoàn thiện đoạn tuyến này được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa khu vực Nguyễn Trãi, Đầm Hồng và các tuyến đường lân cận.
So với những khu vực còn trong quá trình thi công, đoạn đường đã hoàn thiện có diện mạo đồng bộ hơn, góp phần thay đổi cảnh quan giao thông tại khu vực Khương Đình.
Với mặt cắt ngang rộng 40 m, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân khi đi lại qua khu vực, thay vì tập trung vào những tuyến đường hiện hữu vốn phải đảm nhận lượng phương tiện lớn.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) - Đầm Hồng là công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Khương Đình, Hà Nội.
Tuyến đường dài khoảng 1,52 km, có mặt cắt ngang rộng 40 m, với tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đoạn tuyến bổ sung kết nối giao thông giữa khu vực Nguyễn Trãi và Đầm Hồng, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị tại khu vực.
Trên phạm vi toàn thành phố, đường Vành đai 2,5 có chiều dài gần 20 km, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.
Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 2,2 km. Việc đưa các đoạn đường vào giai đoạn khai thác là những dấu mốc trong quá trình triển khai dự án, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch.
Phụ Nữ Mới