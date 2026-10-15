Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1.700 tỷ làm 5 km đường nối cao tốc với sân bay Buôn Ma Thuột

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường dài hơn 5km, có tổng mức đầu tư 1.730 tỷ đồng, được kỳ vọng tăng cường kết nối từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đến Quốc lộ 27 và sân bay Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối điểm cuối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với đường Võ Nguyên Giáp, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Hơn 1.700 tỷ làm 5 km đường nối cao tốc với sân bay Buôn Ma Thuột- Ảnh 1.

Tuyến đường tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đầu tư sẽ kết nối các tuyến cao tốc, quốc lộ 27 với mạng lưới giao thông đô thị và sân bay Buôn Ma Thuột.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường dài khoảng 5,054km. Điểm đầu tại nút giao Km117+593 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, thuộc xã Ea Knuếc; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 27 với đường Võ Nguyên Giáp và đường Đam San, thuộc phường Tân Lập.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn trục chính đô thị cấp I, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 70 m.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 1.038 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 690 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm B, dự kiến triển khai trong 4 năm, từ năm 2026 đến năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với Quốc lộ 27, đường Võ Nguyên Giáp và sân bay Buôn Ma Thuột; đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ tại địa phương.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện nền kinh tế duy nhất rót hơn 12 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026: Bỏ xa Hàn Quốc, Nhật Bản...

Lộ diện nền kinh tế duy nhất rót hơn 12 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2026: Bỏ xa Hàn Quốc, Nhật Bản... Nổi bật

Quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả tăng trưởng GDP quý III/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Quốc gia ASEAN thứ hai công bố kết quả tăng trưởng GDP quý III/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Dự kiến 4 năm nữa, tất cả địa phương thuộc vùng kinh tế chiếm 33% GDP cả nước đều là thành phố trực thuộc Trung ương

Dự kiến 4 năm nữa, tất cả địa phương thuộc vùng kinh tế chiếm 33% GDP cả nước đều là thành phố trực thuộc Trung ương

08:49 , 15/10/2026
Hôm nay (15/10), AEON chính thức khai trương TTTM thứ 2 trong tháng tại Việt Nam: Rộng 105.000 m2, có tới 5 sân pickleball

Hôm nay (15/10), AEON chính thức khai trương TTTM thứ 2 trong tháng tại Việt Nam: Rộng 105.000 m2, có tới 5 sân pickleball

08:25 , 15/10/2026
Hôm nay (15/10), dự án Cảng hàng không Quảng Trị 5.800 tỷ đồng có bước tiến quan trọng

Hôm nay (15/10), dự án Cảng hàng không Quảng Trị 5.800 tỷ đồng có bước tiến quan trọng

08:05 , 15/10/2026
Đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng

Đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng

08:00 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên