11 người có tên trong danh sách sau nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan Thuế

Ngày 12/10, Thuế cơ sở 3 thành phố Huế đã công khai danh sách 11 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

STT Tên người nộp thuế Nơi làm việc 1 Nguyễn Ngô Anh Trí Công ty TNHH Anh Trí Phát 2 Ngô Đắc Phúc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phúc Hảo Dp 3 Lê Thị Diễm Trang Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Chiêu Anh 4 Lê Văn Khánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Vns 5 Võ Quang Vinh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Vinh Đồng Phú 6 Hoàng Công Định Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Công Định 7 Nguyễn Anh Dũng Công ty TNHH Một thành viên Dịch Thuật NAD 8 Nguyễn Thị Phụng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên Phú 9 Nguyễn Khanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Khang Thịnh 10 Hoàng Long Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Hoàng Long 11 Bùi Quang Quýnh Công ty cổ phần may mặc Tiến Phát

Nợ thuế giảm xuống dưới ngưỡng vẫn có thể được hủy tạm hoãn xuất cảnh﻿

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP là mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, biện pháp này có thể được hủy bỏ khi số tiền thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh; hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã làm thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thành nghĩa vụ khai và nộp thuế để số tiền nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định; hoặc được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Quy định mới cho phép người nộp thuế được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã cơ bản khắc phục nghĩa vụ, thay vì phải thanh toán toàn bộ số tiền thuế nợ như trước.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cũng bổ sung đối tượng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân giữ vai trò chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thời hạn 120 ngày được quy định nhằm tạo thêm thời gian để người nộp thuế khắc phục vi phạm, đồng thời góp phần xử lý tình trạng mã số thuế ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” kéo dài.

Chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh﻿

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản thuế điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đồng thời thường xuyên cập nhật chính xác thông tin liên hệ để kịp thời nhận thông báo.

Người nộp thuế được hướng dẫn chủ động tra cứu trạng thái hoạt động, tình hình nợ thuế và thông tin về việc áp dụng, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Cùng với đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị có liên quan để thông tin, nhắc nhở người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ trước khi xuất cảnh, hạn chế trường hợp không nắm được thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc tình trạng bị tạm hoãn xuất cảnh.