Đúng ngày 15/10, tất cả người dân Việt Nam được miễn, giảm lệ phí nhiều thủ tục khi làm một việc

Hôm nay (15/10/2026) chính thức là Ngày công dân số Việt Nam đầu tiên, theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP. Hôm nay cũng đánh dấu việc triển khai các chính sách khuyến khích người dân tham gia môi trường số.

Nghị quyết 66 quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027.

Nghị quyết 66 quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Đơn cử, khi công dân hoàn thành việc tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Người dân Việt Nam sẽ được miễn, giảm nhiều khoản lệ phí từ 15/10

Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Ảnh: VGP

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 66 là chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, công dân Việt Nam được miễn lệ phí khi đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người nước ngoài; đổi giấy phép lái xe quân sự và giấy phép lái xe Công an nhân dân; cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; và đăng ký thường trú, đăng ký, gia hạn tạm trú, tách hộ.

Ngoài ra, công dân cũng được miễn phí, lệ phí đối với các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam. Đồng thời, công dân được miễn phí, lệ phí đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Đáng chú ý, tại Phụ lục III quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Đối với ô tô, xe mô tô thuộc trường hợp nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi, mức giảm tương ứng là 50% và 100%. Lưu ý, các ưu đãi này chỉ áp dụng một lần trong một năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Công dân cũng được miễn các khoản phí, lệ phí khi cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

Theo Nghị định 66, để được giảm lệ phí trước bạ, công dân phải khai, nộp bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời tích hợp thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin tài sản và các giấy tờ theo yêu cầu trên VNeID.

Bên cạnh đó, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy được giảm 50%, tương ứng với mức thu sau giảm từ 250.000 đồng đến 75 triệu đồng/dự án.

TIN LIÊN QUAN Cùng UAE, Mỹ, Việt Nam sở hữu loại tài sản top đầu thế giới

Phó Thủ tướng vừa chứng kiến Tập đoàn Pháp "bắt tay" FPT, muốn thúc đẩy một công nghệ chiến lược ở VN

Ngoài các chính sách tài chính, công dân cũng được quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Bộ Công an được giao bảo đảm hệ thống định danh, xác thực điện tử vận hành thông suốt; trong khi địa phương tổ chức hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số.

Để hưởng các ưu đãi, công dân Việt Nam phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản (bao gồm Giấy khai sinh; thông tin Thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử) và đáp ứng điều kiện thực hiện quy định tại các phụ lục của Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.