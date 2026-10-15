Tỉnh lọt vào mắt xanh, được Trung Quốc đổ tiền đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam

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Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến tháng 8/2026, đã có 154 nền kinh tế đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 102,5 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư), Singapore đứng thứ hai với trên 99,2 tỷ USD (17,7%). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục rót tiền đầu tư vào Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam khoảng 4,07 tỷ USD với 989 dự án cấp mới. Theo đó, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng dự án và giao dịch, điều này cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục dành mức độ quan tâm lớn đối với thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng trong lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần cần được theo dõi sát để đánh giá tính ổn định của dòng vốn đầu tư. Mức độ tập trung của nhóm 5 đối tác hàng đầu giảm còn khoảng 78%, tiếp tục xu hướng đa dạng hóa đối tác dù khu vực châu Á vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Cùng với đó, lũy kế tổng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt khoảng 37 tỷ USD với tổng 7.123 dự án. Với số vốn này, Trung Quốc hiện xếp thứ 6 trong danh sách các nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Trên thực tế, FDI của Trung Quốc có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án này chủ yếu tập trung tại các tỉnh biên giới có khu kinh tế cửa khẩu, ven biển, các thành phố đông dân, có sức thu hút lao động mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa cũng như đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, Trung Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Bắc Ninh. Hiện toàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp Trung Quốc với 1.622 dự án, tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ USD, chiếm khoảng 32,4% tổng lũy kế vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các dự án tập trung vào sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho người lao động.

Về phía Bắc Ninh, thành phố mong muốn thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc có công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị hiện đại đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và logistics. Bắc Ninh cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động hiệu quả, bền vững tại tỉnh.

Cùng với đó, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Trung Quốc ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, Trung Quốc là nhóm nhà đầu tư đứng đầu về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư với 1.182 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 11,3 tỷ USD, chiếm khoảng 30,5% tổng lũy kế vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Các dự án của nhà đầu tư Trung Quốc tập trung ở các lĩnh vực như công nghiệp điện, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm công nghiệp, chế biến nông sản, kinh doanh bất động sản, dịch vụ logistics, kho bãi, cho thuê nhà xưởng và các lĩnh vực dịch vụ khác.

Như vậy, vốn đầu tư vào Bắc Ninh và Tây Ninh đã chiếm khoảng 63% tổng lũy kế vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam, còn lại là các tỉnh, thành khác.