Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tạm dừng lưu thông một số khung giờ

Ngày 15/10, Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận cho biết, từ đêm 16 đến 20/10/2026, đơn vị thi công sẽ tổ chức cẩu, lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Cùng thời gian này, nhà thầu cũng triển khai lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Để phục vụ thi công và bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc sẽ phối hợp các lực lượng liên quan phân luồng, điều tiết phương tiện. Việc thi công được thực hiện trong khung giờ từ 22h đến 1h sáng hôm sau, các đêm từ 16 đến 20/10. Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn nằm trên đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhìn từ trên cao. (Ảnh: A.B).

Theo kế hoạch, phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông khi cẩu lắp dầm tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại các vị trí Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Riêng khu vực thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130 để thay bằng dải phân cách nhựa; đồng thời thay dải phân cách mềm bằng cọc tiêu và dây phản quang nhằm phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận cho biết việc tạm dừng lưu thông chỉ áp dụng khi thật sự cần thiết tại các vị trí thi công. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến sẽ trực tiếp điều tiết, đồng thời bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và nhân sự hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động sắp xếp lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp trong thời gian thi công.