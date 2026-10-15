Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tạm dừng lưu thông một số khung giờ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ đêm 16 đến 20/10, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ tạm dừng lưu thông tại một số thời điểm trong khung giờ 22h - 1h để phục vụ cẩu lắp dầm cầu vượt và lắp đặt giá long môn.

Ngày 15/10, Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận cho biết, từ đêm 16 đến 20/10/2026, đơn vị thi công sẽ tổ chức cẩu, lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Cùng thời gian này, nhà thầu cũng triển khai lắp đặt giá long môn tại một số vị trí trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Để phục vụ thi công và bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc sẽ phối hợp các lực lượng liên quan phân luồng, điều tiết phương tiện. Việc thi công được thực hiện trong khung giờ từ 22h đến 1h sáng hôm sau, các đêm từ 16 đến 20/10. Phạm vi tổ chức thi công, thu hẹp hoặc đóng làn nằm trên đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhìn từ trên cao. (Ảnh: A.B).

Theo kế hoạch, phương tiện có thể phải tạm dừng lưu thông khi cẩu lắp dầm tại Km109+130 và lắp đặt giá long môn tại các vị trí Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Riêng khu vực thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt, nhà thầu sẽ tháo dải phân cách cứng từ Km109+080 đến Km109+130 để thay bằng dải phân cách nhựa; đồng thời thay dải phân cách mềm bằng cọc tiêu và dây phản quang nhằm phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án cầu Mỹ Thuận cho biết việc tạm dừng lưu thông chỉ áp dụng khi thật sự cần thiết tại các vị trí thi công. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến sẽ trực tiếp điều tiết, đồng thời bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn và nhân sự hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động sắp xếp lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp trong thời gian thi công.

Theo Trung Ngãi

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định về BHXH dự kiến sẽ có loạt thay đổi lớn về quyền lợi trong thời gian tới, toàn bộ người lao động lưu ý!

Quy định về BHXH dự kiến sẽ có loạt thay đổi lớn về quyền lợi trong thời gian tới, toàn bộ người lao động lưu ý! Nổi bật

Dự kiến 4 năm nữa, tất cả địa phương thuộc vùng kinh tế chiếm 33% GDP cả nước đều là thành phố trực thuộc Trung ương

Dự kiến 4 năm nữa, tất cả địa phương thuộc vùng kinh tế chiếm 33% GDP cả nước đều là thành phố trực thuộc Trung ương Nổi bật

Đề xuất xét duyệt mua nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID

Đề xuất xét duyệt mua nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID

14:44 , 15/10/2026
Tây Ninh cần sớm hoàn thành các chỉ tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tây Ninh cần sớm hoàn thành các chỉ tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

14:27 , 15/10/2026
Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở về làm chủ tịch xã

Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở về làm chủ tịch xã

14:03 , 15/10/2026
Phú Thọ sẽ đấu thầu quốc tế dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng

Phú Thọ sẽ đấu thầu quốc tế dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng

13:57 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên