Quảng Ngãi cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum

Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CĐ.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và 13 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo phương án tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại buổi làm việc, tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có chiều dài hơn 136 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (2026-2030) có tổng vốn đầu tư khoảng 50.169 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2031-2035) khoảng 1.881 tỷ đồng.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 896 hộ dân, đặt ra yêu cầu tính toán kỹ phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời đáp ứng tiến độ triển khai công trình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ, thống nhất số liệu và làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư, quy mô cũng như phương án phân kỳ đầu tư. Các nội dung cần được tính toán chặt chẽ, bảo đảm tính thuyết phục, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả khai thác sau khi công trình hoàn thành.

Đối với phương án hướng tuyến và tổ chức giao thông, dự án dự kiến bố trí 9 nút giao, khoảng cách giữa các nút từ 4 đến 32 km. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ vị trí, khoảng cách giữa các nút giao, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) của từng địa phương.

Việc bố trí nút giao cần gắn với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, khả năng kết nối các trung tâm đô thị, khu chức năng và mạng lưới giao thông hiện hữu. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa bàn có tuyến đường đi qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và kiểm soát biến động giá. Với nhu cầu lớn về đất, đá phục vụ thi công, tỉnh cần rà soát trữ lượng, khả năng khai thác và tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan. Việc chậm đánh giá tác động môi trường hoặc cấp phép khai thác mỏ có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Các đại biểu cũng lưu ý cần tính toán đầy đủ nhu cầu nhân công, nguồn nhân lực chất lượng cao, máy móc, thiết bị và các điều kiện phục vụ thi công. Việc rà soát phải được thực hiện đồng bộ từ hướng tuyến, quy mô, tổng mức đầu tư đến nguồn vật liệu và phương án tổ chức thi công, hạn chế phát sinh điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, những bước tiến trong quá trình xem xét Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum đã tạo thêm niềm tin và kỳ vọng công trình sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Xác định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành và 13 xã, phường liên quan đang tập trung phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương.

Một góc tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi- Kon Tum dự kiến đi qua. Ảnh: BT.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, qua khảo sát toàn tuyến, tỉnh nhận thấy cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum không chỉ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra trục kết nối Đông-Tây, tăng cường liên kết giữa khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, đồng thời mở rộng khả năng giao thương với Lào và Campuchia.

Khi được đầu tư xây dựng, tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, thúc đẩy phát triển KTXH, nhất là tại các địa bàn phía Tây còn nhiều dư địa phát triển.

Ông Nguyễn Đức Tâm cho biết, địa phương đang xây dựng đề án liên quan nhằm thúc đẩy triển khai dự án, hướng đến mục tiêu tạo động lực tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum. Ảnh: CĐ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT-TC của Quốc hội cho biết, sự cần thiết của dự án này trong bối cảnh cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thuyết phục khi trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, tỉnh và các cơ quan liên quan cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hiệu quả KTXH, khả năng kết nối liên vùng và sức lan tỏa của tuyến đường.

Ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị rà soát phương án hướng tuyến, đánh giá tác động đến rừng và môi trường, bảo đảm yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Các cơ quan cũng cần tính toán kỹ nguồn vốn, vật liệu xây dựng, nhân lực và các điều kiện triển khai nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chi phí.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, tạo cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét dự án trong thời gian tới.