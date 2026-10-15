Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng năm 2026 từ 10,5% trở lên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ninh, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ sau Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm việc với các địa phương nhằm đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tây Ninh làm rõ những kết quả nổi bật, các khó khăn, điểm nghẽn ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời đề xuất những vấn đề cần Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giải quyết.

Đề cập kết quả xử lý kiến nghị của tỉnh tại cuộc làm việc tháng 7/2026, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, trong số 10 kiến nghị, đã có 4 nội dung được giải quyết, 6 nội dung còn lại đang tiếp tục xử lý. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành làm rõ những vướng mắc, xác định thời hạn giải quyết và trả lời cụ thể các đề xuất mới của tỉnh.

Nhấn mạnh tinh thần lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương cũng là cơ hội rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách chung, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà trả lời kiến nghị của tỉnh Tây Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tây Ninh tăng trưởng 10,3%, đứng đầu khu vực phía nam

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và huy động nguồn lực, bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số.

GRDP 9 tháng tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía nam. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 14%; dịch vụ tăng 8,49%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%. Hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu duy trì đà phát triển; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 27 tỷ USD, xuất siêu khoảng 4,04 tỷ USD. Du lịch đón khoảng 7,45 triệu lượt khách.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54.000 tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, với nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài được cấp mới, điều chỉnh vốn; số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, tỉnh dự kiến tăng trưởng cả năm đạt từ 10,3% trở lên và tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số nơi chưa đạt yêu cầu; nhiều dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm; phát huy các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Cùng với đó, Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực và cơ chế, chính sách

Tại cuộc làm việc, Tây Ninh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và thực hiện một số cơ chế, chính sách.

Trong đó, tỉnh đề xuất tháo gỡ vướng mắc đối với dự án xây dựng 3 cầu trên ĐT.827E; nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 62; nghiên cứu đầu tư đường Vành đai biên giới lưỡng dụng và cải thiện kết nối giao thông, vận tải.

Địa phương cũng kiến nghị giải quyết những khó khăn liên quan đến các dự án năng lượng, hoạt động vận tải liên vận và hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, cũng như một số quy định về đất đai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, kết quả tăng trưởng hai con số của tỉnh có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, những hạn chế về kết cấu hạ tầng giao thông đang ảnh hưởng đến khả năng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời đề nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động vận tải qua cửa khẩu và quan tâm điều chuyển vốn đầu tư công từ những dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt theo quy định.

Trả lời kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, Bộ ủng hộ việc nghiên cứu nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22; đồng thời trao đổi về tiến độ xử lý các vướng mắc liên quan đến Quốc lộ 62 và một số công trình giao thông trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái làm rõ các vấn đề về quy hoạch điện, phát triển năng lượng tái tạo và hoạt động vận tải hàng hóa quá cảnh qua cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey (Campuchia).

Bên cạnh việc giải đáp kiến nghị, đại diện các bộ, ngành đề nghị Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Tây Ninh; đề nghị tỉnh tăng cường phối hợp với VCCI trong xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Trao đổi lại với các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn bày tỏ thống nhất với các ý kiến giải đáp, đồng thời cho biết tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Tây Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu đạt cận trên mục tiêu năm 2026 là 10,5% và cao hơn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tạo nền tảng tăng trưởng cho năm 2027 và những năm tiếp theo

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ninh trong 9 tháng năm 2026, đặc biệt là việc duy trì tăng trưởng hai con số, đạt kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Tây Ninh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trước hết, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu đạt cận trên mục tiêu năm 2026 là 10,5% và cao hơn; khẩn trương điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV trên cơ sở số liệu quý III, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương, đồng thời phân công trách nhiệm tháo gỡ khó khăn đối với những lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế.

Nhấn mạnh công nghiệp là động lực quan trọng để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh rà soát các nhà máy có khả năng tăng sản lượng, dự án có thể đưa vào vận hành trong quý IV, doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc. Đối với du lịch, cần chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ tập trung tăng số lượng khách.

Về tài chính, ngân sách, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh phấn đấu thu ngân sách vượt ít nhất 10% dự toán; điều hành thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, tăng tỉ trọng thu từ sản xuất, kinh doanh, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, đồng thời tăng cường chống thất thu, chuyển giá.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tây Ninh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, mặc dù kết quả giải ngân những tháng qua tương đối tích cực, phần vốn còn lại khó giải ngân hơn, đòi hỏi tỉnh phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, không được chủ quan.

Theo đó, tỉnh cần lập kế hoạch giải ngân theo tuần đối với từng chủ đầu tư, từng dự án; khẩn trương phân bổ số vốn còn lại, kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thực hiện, có khả năng giải ngân tốt theo quy định; hỗ trợ các chủ đầu tư cấp xã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh toán, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý đẩy nhanh giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đầu tư cho lĩnh vực này cần thời gian để phát huy hiệu quả, vì vậy phải triển khai sớm, tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Thường trực điều hành thảo luận tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Về phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phát huy kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư, đưa các cam kết đầu tư thành dự án thực tế. Cùng với đó, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu chú trọng phát triển logistics, kinh tế cửa khẩu và thị trường trong nước; tháo gỡ khó khăn về năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Việc phát triển hoạt động cửa khẩu cần gắn với yêu cầu về tổ chức bộ máy, nhân lực và nhiệm vụ quản lý thực tế.

Đối với hạ tầng năng lượng, tỉnh cần chủ động đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ cam kết. Trong quá trình điều hành thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý cần xác định rõ các mốc triển khai và trách nhiệm của nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện các dự án điện không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển của Tây Ninh mà còn liên quan đến việc bảo đảm an ninh năng lượng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý tỉnh đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, Tây Ninh cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giữ vững quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại.