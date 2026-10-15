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Petrolimex chủ động giảm giá xăng dầu để chia sẻ với người dân và doanh nghiệp

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 15-10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chủ động quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

Quyết định được Petrolimex áp dụng tối thiểu đến ngày 29-10-2026 tính từ thời điểm có hiệu lực của kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15-10-2026. Mức giảm này tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Quyết định của Petrolimex nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15h00 ngày 15-10-2026 như sau:

Chủ động chia sẻ áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 9-10-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng. Chính phủ đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Ảnh minh họa.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới; điều hành giá trong nước theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động quyết định mức giá bán xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg là hành động cụ thể của Petrolimex nhằm chia sẻ với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào và cùng các cơ quan quản lý thực hiện mục tiêu ổn định mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.

Đây là hành động nhất quán với định hướng điều hành của lãnh đạo Petrolimex được duy trì trong các giai đoạn thị trường năng lượng biến động mạnh: Bài toán không chỉ là hiệu quả kinh doanh mà còn là bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.

Giá bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg áp dụng trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15-10-2026.

Mức giảm 300 đồng/lít, kg của Petrolimex được áp dụng đồng thời với thời điểm điều chỉnh giá theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15-10-2026 của Bộ Công Thương và có hiệu lực trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15-10-2026.

Giá xăng dầu do Petrolimex áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 920/PLX-QĐ-TGĐ ngày 15-10-2026 được gửi tới các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Theo Tiến Khoa

Hà Nội Mới

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