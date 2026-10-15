1 ngày ở viện dưỡng lão 5 sao đầu tiên tại Hà Nội được đầu tư 800 tỷ đồng: Sáng tắm onsen, xông hơi, đi spa, chiều tham gia câu lạc bộ, có cụ kể "mới vào 2 tháng đã tăng 1kg"

Nằm trong khuôn viên rộng 10ha của Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phương Đông Asahi được đánh giá là phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão cao cấp, quy mô lớn nhất Hà Nội hiện nay. Nơi đây đáp ứng nhu cầu của hơn 400 người cao tuổi, sở hữu hệ thống phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp và thừa hưởng trọn vẹn cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, tối tân theo mô hình "viện trong viện".

Từ khu tắm khoáng dưới tầng hầm đến căn hộ có quản gia riêng

Tại tầng hầm B1, Phương Đông Asahi bố trí khu tắm khoáng Onsen, hệ thống xông hơi Jjim Jil Bang, spa và massage... Khu Onsen có bể sục trong nhà, bể lu thảo dược và khu tắm sạch. Hệ thống các phòng xông hơi gồm các loại phòng đá muối Himalaya, đá quý, Oxy Hinoki, xông phụ khoa, phòng tuyết lạnh và hang hồng ngoại.

Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi tọa lạc tại số 9 phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội (trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông).

Tầng 1 của viện dưỡng lão.

Có thể ở dài ngày hoặc sáng đến, tối về

Dịch vụ nội trú được chia thành hai hình thức: Ngắn ngày từ 1–29 ngày và dài ngày từ một tháng trở lên. Theo giới thiệu, dịch vụ phục vụ các gia đình bận rộn, người cao tuổi cần lưu trú tạm thời khi nhà đang sửa chữa hoặc người thân đi vắng, cũng như người cần hỗ trợ chăm sóc sau điều trị, phẫu thuật.

Ngoài lưu trú tại cơ sở, Phương Đông Asahi cung cấp dịch vụ bán trú theo hình thức sáng đón người cao tuổi đến trung tâm, chiều đưa về nhà. Khách hàng có thể đăng ký ngắn ngày từ 1–29 ngày hoặc dài ngày từ một tháng trở lên, có xe đưa đón tận nơi.

Người sử dụng gói bán trú được kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, tham gia câu lạc bộ, có lịch sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa. Các tiện ích được giới thiệu trong gói này gồm tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang và bể bơi bốn mùa.

Khu xông hơi, tắm onsen.

Lịch sinh hoạt của các cụ tại đây thế nào?

Nguyễn Thị Thưởng (nhân viên chăm sóc tại Phương Đông Asahi) chia sẻ, một ngày tại đây có rất nhiều hoạt động thú vị dành cho các cụ. Cụ thể như sau:

Buổi sáng

6h00 - 7h30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, tham gia hoạt động thể dục

7h30 - 8h30: Dùng điểm tâm sáng, thưởng trà, uống thuốc

8h30 - 9h00: Kiểm tra & theo dõi sức khoẻ

9h00 - 11h00: Sinh hoạt CLB / Tắm Onsen, xông hơi, spa & massage

11h00 - 11h30: Hoạt động tự do

Những điều nhỏ nhoi, đáng yêu xung quanh phòng các cụ sống.

Buổi trưa

11h30 - 12h30: Ăn trưa

12h30 - 14h00: Vệ sinh cá nhân, Nghỉ trưa

14h00 - 15h00: Thức dậy, tập thể dục

15h00 - 15h30: Dùng bữa phụ

15h30 - 17h00: Sinh hoạt câu lạc bộ/tập phục hồi chức năng và các hoạt động trị liệu

17h00 - 17h30: Hoạt động tự do

Buổi tối

17h30 - 18h30: Ăn tối

18h30 - 19h00: Vệ sinh cá nhân

19h00 - 21h00: Hoạt động văn nghệ, giải trí / Thư giãn tự do

21h00 - 22:00: Kiểm tra và theo dõi sức khỏe, nghỉ ngơi

Phòng ốc hiện đại, khang trang.

Cuộc sống các cụ trong đây thay đổi thế nào?

Bà Lưu Thị Kim Thư (86 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) kể, đã sống tại viện dưỡng lão hơn một năm nay. Bà từng tham quan, tìm hiểu nhiều cơ sở trước khi lựa chọn, bà dần thích nghi và cảm thấy cuộc sống ở đây vui vẻ, có nề nếp hơn. Mỗi ngày, bà duy trì tập thể dục, đọc sách, nghe tin tức, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tham gia câu lạc bộ, giao lưu cùng những người bạn đồng niên. Điều khiến bà vui là có bạn bè để trò chuyện, chia sẻ, quan tâm nhau, trong khi vẫn có không gian riêng và được chủ động sinh hoạt theo nhu cầu. Dù thừa nhận chi phí ở đây khá cao, bà cho rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự chuyên nghiệp trong chăm sóc người cao tuổi là những giá trị đáng cân nhắc.

"Ban đầu các con không ủng hộ việc bà vào viện dưỡng lão, nhưng dần thay đổi khi thấy mẹ vui vẻ, phấn chấn và khỏe mạnh hơn", bà Thư tâm sự.

"Ngoài các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các điều dưỡng còn tổ chức trò chơi, hoạt động vận động và những dịp thưởng thức đặc sản theo mùa như cốm, chuối, xôi cốm. Mới 10/10 qua, chúng tôi được đi Hoàng Thành Thăng Long vui lắm", bà tươi cười nói.

Nhân viên đang chuẩn bị bữa trưa cho các cụ.

Bà cũng hài lòng với công tác vệ sinh, chăm sóc hằng ngày và sự quan tâm của đội ngũ điều dưỡng. Tuy nhiên, bà mong sao không gian sống có thêm cây xanh, vườn hoa, hồ nước để đi dạo, thư giãn. Về ăn uống, bà cho rằng khẩu phần cần phù hợp hơn với người cao tuổi, cả về lượng ăn, độ mềm của thức ăn lẫn sự cân đối dinh dưỡng. Bà mong có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn để các cụ được ăn ngon miệng, đủ chất mà vẫn kiểm soát cân nặng, nhất là khi nhiều người gặp khó khăn trong vận động do tuổi tác và bệnh xương khớp. "Như bà vào viện được 2 tháng đã tăng hơn 1kg nên đang phải cố gắng hãm lại", bà vừa cười vừa kể.

Anh Nguyễn Cường (Trưởng phòng Marketing tại Phương Đông Asahi) cho biết, hiện nay mức giá lưu trú tại viện dưỡng lão Asahi sẽ phân theo nhu cầu cụ thể, tùy hình thức bán trú hay toàn thời gian, chăm sóc trọn đời... mức giá để ở đây sẽ từ 30.000.000VNĐ/tháng.