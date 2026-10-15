Phát hiện 1 doanh nhân lương hơn 1 tỷ đồng/năm, quyết định bỏ việc về bán đặc sản quê, thu nhập tăng gấp 16 lần

Bỏ việc lương hơn 1 tỷ đồng/năm để kinh doanh món ăn quê nhà

Theo YourStory, Alok Ranjan, một doanh nhân đến từ bang Bihar, Ấn Độ, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như Microsoft, Paytm, NDTV, Pine Labs và HungerBox. Dù có công việc với mức lương lên tới 4 triệu rupee/năm (hơn 1 tỷ đồng), anh vẫn quyết định rời môi trường doanh nghiệp để theo đuổi con đường kinh doanh riêng.

Điều đáng chú ý là trước khi có được công việc với mức đãi ngộ hấp dẫn, Alok từng trải qua không ít thất bại. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông tại vùng Champaran, bang Bihar. Cuộc sống thời thơ ấu không mấy dư dả, thậm chí anh từng thi trượt lớp 10 trước khi tiếp tục con đường học tập.

Alok Ranjan từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như Microsoft, Paytm và HungerBox trước khi quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực (Ảnh Instagram)

Sau khi đến thủ đô New Delhi, Alok đăng ký theo học ngành kỹ thuật nhưng sớm nhận ra niềm đam mê thực sự của mình nằm ở lĩnh vực kinh doanh. Anh chuyển sang học quản trị kinh doanh và bắt đầu thử sức với các dự án khởi nghiệp khi còn rất trẻ.

Ở tuổi 19, Alok thành lập công ty đầu tiên mang tên BookingArena. Tuy nhiên, dự án không thành công như mong đợi. Thất bại này khiến anh nhận ra việc xây dựng một doanh nghiệp không chỉ cần ý tưởng mà còn đòi hỏi khả năng quản lý nhân sự, vận hành và hiểu thị trường.

Trong thời gian học MBA, Alok đã làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và dịch vụ như Microsoft, Zostel, NDTV, Paytm, Pine Labs, Hungerbox,... để tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt, quá trình làm việc tại HungerBox giúp anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thị trường công nghệ thực phẩm và hoạt động kinh doanh ăn uống.

Dù sự nghiệp đang phát triển, Alok vẫn luôn trăn trở về những món ăn truyền thống của quê hương Bihar.

Thương hiệu GAON của Alok Ranjan chuyên kinh doanh các món ăn truyền thống của bang Bihar, Ấn Độ, trong đó nổi bật là món litti-chokha (Ảnh Invstt)

Khi sinh sống tại New Delhi, anh nhận thấy ẩm thực Bihar thường không được đánh giá cao như các món ăn đến từ những khu vực khác. Một số đặc sản quê nhà thậm chí bị gắn với hình ảnh nghèo khó, bình dân và thiếu sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng thành thị. Trong khi đó, những món ăn quốc tế như pizza hay mì Ý lại xuất hiện phổ biến trong các nhà hàng và được giới trẻ yêu thích.

Từ thực tế này, Alok nảy ra ý tưởng xây dựng một thương hiệu chuyên giới thiệu ẩm thực truyền thống Bihar theo cách hiện đại hơn. Năm 2017, anh bắt đầu phát triển thương hiệu GAON, tập trung vào những đặc sản như litti-chokha và thịt chế biến theo phong cách Champaran.

Litti-chokha là món ăn quen thuộc tại Bihar, gồm bánh bột mì có nhân làm từ bột đậu gà rang, ăn kèm rau củ nghiền và gia vị. Đây vốn là món ăn dân dã, gắn với đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Để theo đuổi ý tưởng kinh doanh, Alok quyết định từ bỏ công việc có mức lương khoảng 4 triệu rupee/năm. Anh sử dụng tiền tiết kiệm, các khoản vay và huy động thêm nguồn vốn từ bạn bè để duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, con đường biến món ăn quê nhà thành sản phẩm kinh doanh có sức cạnh tranh không hề dễ dàng.

Từ món ăn bình dân đến doanh thu hơn 16 tỷ đồng/năm

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Alok phải đối mặt là thay đổi cách nhìn của khách hàng về ẩm thực Bihar.

Theo chia sẻ của anh với YourStory, litti từng bị nhiều người xem là món ăn của người nghèo. Muốn đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng thành thị, doanh nghiệp không thể chỉ giữ cách bán hàng truyền thống mà cần thay đổi từ khâu chế biến, trình bày đến xây dựng thương hiệu.

Alok Ranjan xuất hiện tại chương trình Shark Tank India mùa 4 và đạt được thỏa thuận đầu tư trị giá 8 triệu rupee (Ảnh YS)

Alok tập trung cải thiện tiêu chuẩn vệ sinh, thiết kế bao bì và tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn cho sản phẩm. Anh cũng chú trọng sử dụng nguyên liệu địa phương, trong đó có bột đậu gà rang, bột mì và các loại gia vị truyền thống.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị trung gian, GAON tìm cách mua nguyên liệu trực tiếp từ nông dân. Cách làm này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung, đồng thời duy trì đặc trưng của các món ăn quê nhà. Bên cạnh đó, Alok kết hợp phương pháp chế biến truyền thống với những kỹ thuật hiện đại để phục vụ số lượng khách hàng lớn hơn.

Tuy nhiên, những thay đổi này không mang lại thành công ngay lập tức. Alok từng trải qua nhiều khó khăn về tài chính, phải vay mượn và đối mặt với những lần kinh doanh không thuận lợi.

Sau một thời gian điều chỉnh mô hình, GAON từng bước mở rộng hoạt động thông qua các nền tảng giao đồ ăn như Swiggy và Zomato, đồng thời tiếp nhận đơn hàng trực tiếp, phục vụ sự kiện ẩm thực và cung cấp suất ăn cho khách hàng doanh nghiệp.

Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện vào năm 2025, khi Alok mang thương hiệu GAON tham gia chương trình gọi vốn Shark Tank India mùa thứ tư. Tại chương trình, anh giới thiệu tham vọng đưa các món ăn truyền thống Bihar trở nên phổ biến trên khắp Ấn Độ, thậm chí tiếp cận thị trường quốc tế.

Ban đầu, Alok đề nghị nhận khoản đầu tư 8 triệu rupee để đổi lấy 4% cổ phần doanh nghiệp, tương ứng mức định giá 200 triệu rupee. Sau quá trình thương lượng, hai nhà đầu tư Anupam Mittal, nhà sáng lập People Group, và Vineeta Singh, Giám đốc điều hành SUGAR Cosmetics, đã đưa ra thỏa thuận đầu tư 8 triệu rupee đổi lấy 8% cổ phần GAON.

Alok đồng ý với đề nghị này. Theo đó, mức định giá doanh nghiệp theo thỏa thuận cuối cùng tương đương 100 triệu rupee, thấp hơn một nửa so với mức định giá ban đầu mà anh đưa ra.

Theo số liệu được công bố vào tháng 6/2025, thương hiệu GAON đạt doanh thu thường niên khoảng 60 triệu rupee, tương đương hơn 16 tỷ đồng (Ảnh YS)

Không chỉ nhận được cam kết rót vốn, sự xuất hiện tại Shark Tank India còn giúp thương hiệu của Alok được nhiều người biết đến hơn. Đáng chú ý, theo số liệu được YourStory công bố ngày 28/6/2025, GAON khi đó ghi nhận doanh thu thường niên khoảng 60 triệu rupee, tương đương hơn 16 tỷ đồng. Con số hơn 16 tỷ đồng là doanh thu của GAON, không phải lợi nhuận hay khoản thu nhập cá nhân mà Alok nhận được.

Tại thời điểm đó, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng doanh thu lên 150-190 triệu rupee vào cuối năm 2025 và hướng tới 690 triệu rupee trong hai năm tiếp theo..

Ngoài những món ăn chế biến sẵn, GAON còn lên kế hoạch phát triển các sản phẩm đóng gói như bánh truyền thống, đồ ăn nhẹ và những món có thể sử dụng ngay nhằm tiếp cận thêm khách hàng. Alok kỳ vọng các đặc sản Bihar có thể trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng Ấn Độ, tương tự những món ăn đường phố đã phổ biến trên khắp đất nước.

Từ một người từng thi trượt lớp 10, khởi nghiệp thất bại và phải vay mượn để theo đuổi ý tưởng kinh doanh, Alok Ranjan đã xây dựng được thương hiệu ẩm thực có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Câu chuyện của anh thu hút sự chú ý không chỉ bởi quyết định từ bỏ công việc lương cao, mà còn bởi cách đưa những món ăn bình dân của quê hương trở thành sản phẩm kinh doanh có giá trị.

Nguồn: YourStory