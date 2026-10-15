Máy bay MH370 mất tích suốt 12 năm sắp có diễn biến mới: Điều gì sẽ xảy ra từ tháng 11/2026?

Hơn 12 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất cùng 239 người, câu hỏi về số phận chiếc Boeing 777 vẫn chưa có lời giải. Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai trên Ấn Độ Dương, vị trí xác máy bay vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, những thông tin mới được công bố trong năm 2026 cho thấy cuộc tìm kiếm chưa kết thúc, đặc biệt khi một giai đoạn quan trọng dự kiến diễn ra từ tháng 11 tới.

Vì sao tháng 11/2026 trở thành mốc thời gian đáng chú ý với MH370?

Theo hãng thông tấn Bernama, ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook thông báo chính phủ nước này đã quyết định gia hạn hợp đồng với công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity để tiếp tục tìm kiếm MH370.

Máy bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang chở 239 người từ Malaysia đến Trung Quốc. (Ảnh: Information Age)

Quyết định được Nội các Malaysia thông qua ngày 26/6, với thời hạn gia hạn kéo dài 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Điều đáng chú ý là các phương tiện chủ lực phục vụ hoạt động tìm kiếm không thể lập tức quay trở lại khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Nguyên nhân xuất phát từ những cam kết thương mại mới của Ocean Infinity, khiến công ty phải tạm thời điều chuyển các phương tiện và thiết bị sang những địa điểm khác.

Theo Bộ trưởng Anthony Loke, việc bố trí lại các phương tiện tìm kiếm được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Đây cũng là giai đoạn điều kiện biển được kỳ vọng tương đối thuận lợi, giúp hoạt động khảo sát dưới nước diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

Như vậy, tháng 11/2026 đánh dấu thời điểm sớm nhất trong khoảng thời gian dự kiến để Ocean Infinity bố trí lại phương tiện phục vụ chiến dịch. Tuy nhiên, phía Malaysia chưa xác nhận ngày cụ thể các hoạt động tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là quy mô khu vực còn phải khảo sát. Theo thông báo của Bộ Giao thông Malaysia, Ocean Infinity vẫn cần hoàn thành việc tìm kiếm tại khoảng 7.428,54 km² đáy biển thuộc khu vực đã được xác định trong hợp đồng.

Sau hơn 12 năm, vị trí chính xác của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được xác định. (Ảnh: Mirror)

Trước đó, ngày 25/3/2025, Malaysia đã ký thỏa thuận với Ocean Infinity để triển khai chiến dịch tìm kiếm tại một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương. Đây là khu vực được lựa chọn dựa trên những phân tích và dữ liệu liên quan đến hành trình cuối cùng của chiếc Boeing 777.

Đặc biệt, hợp đồng tiếp tục áp dụng nguyên tắc chỉ thanh toán khi tìm thấy máy bay. Nếu xác định được vị trí xác MH370 theo các điều kiện đã thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ được nhận 70 triệu USD. Ngược lại, nếu không tìm thấy, chính phủ Malaysia không phải thanh toán khoản phí này.

Theo ông Anthony Loke, quyết định gia hạn hợp đồng thể hiện cam kết của Malaysia trong việc tiếp tục tìm kiếm lời giải cho các gia đình có người thân mất tích trên chuyến bay.

Đây cũng là lý do diễn biến vào những tháng cuối năm 2026 được quan tâm, bởi nó có thể đánh dấu sự tiếp nối của một trong những cuộc tìm kiếm máy bay kéo dài và phức tạp nhất lịch sử hàng không.

Hơn 12 năm chờ đợi, gia đình 239 người trên MH370 vẫn hy vọng có câu trả lời

Trước khi Malaysia quyết định gia hạn hợp đồng, giai đoạn tìm kiếm gần nhất đã kết thúc mà không phát hiện được vị trí xác máy bay.

Theo thông báo của Cục Điều tra tai nạn hàng không Malaysia ngày 8/3/2026, Ocean Infinity đã thực hiện hai giai đoạn tìm kiếm, từ ngày 25 đến 28/3/2025 và từ ngày 31/12/2025 đến ngày 23/1/2026. Tổng cộng, công ty triển khai 28 ngày hoạt động trên biển, khảo sát khoảng 7.571 km² đáy đại dương nhưng không tìm thấy bằng chứng đủ để xác nhận vị trí MH370.

Công ty Ocean Infinity đã khảo sát hàng nghìn km² đáy biển nhưng vẫn chưa tìm thấy xác máy bay MH370. (Ảnh: Flightline Weekly)

Cùng ngày, Ocean Infinity công bố thông tin cho thấy quy mô khổng lồ của những nỗ lực tìm kiếm. Tính từ lần đầu tham gia vào năm 2018, công ty đã trải qua 151 ngày trên biển và lập bản đồ hơn 140.000 km² đáy đại dương.

Ông Oliver Plunkett, Giám đốc điều hành Ocean Infinity, cho biết công ty đã tận dụng các dữ liệu sẵn có và những công nghệ tiên tiến nhất trong quá trình tìm kiếm nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Theo ông, việc xác định những khu vực không có xác máy bay vẫn có ý nghĩa quan trọng, bởi thông tin này giúp các nhà nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh giả thuyết.

Tuy nhiên, đối với gia đình những người mất tích, mỗi lần chiến dịch kết thúc mà không có kết quả lại đồng nghĩa với việc họ phải tiếp tục chờ đợi.

Theo Reuters, ngày 8/3/2026, nhân dịp tròn 12 năm MH370 mất tích, nhóm Voice370 đại diện cho một số gia đình hành khách đã kêu gọi chính phủ Malaysia gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity để hoạt động tìm kiếm không bị chấm dứt.

Nhóm này cho rằng việc tiếp tục tìm kiếm là cần thiết để những gia đình có người thân mất tích có cơ hội biết được sự thật. Trong bối cảnh hợp đồng chỉ yêu cầu thanh toán khi tìm được máy bay, họ mong muốn chính phủ duy trì các nỗ lực khảo sát, đồng thời xem xét những đề xuất phù hợp từ các đơn vị khác.

Đối với nhiều gia đình, 12 năm không chỉ là khoảng thời gian chờ đợi một kết quả điều tra. Đó còn là quãng thời gian những đứa trẻ trưởng thành, nhiều gia đình trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống, trong khi số phận người thân trên MH370 vẫn chưa được xác định.

Chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 8/3/2014 để đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Trên máy bay có 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Sau khi mất liên lạc, chiếc Boeing 777 được xác định đã thay đổi hành trình so với đường bay dự kiến.

Cuộc tìm kiếm MH370 dự kiến bước vào giai đoạn tiếp theo từ tháng 11/2026, tiếp tục mang đến hy vọng cho gia đình các nạn nhân. (Ảnh: BBC)

Những dữ liệu liên lạc vệ tinh sau đó khiến các nhà điều tra tập trung hoạt động tìm kiếm vào phía nam Ấn Độ Dương. Một số mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Réunion và dọc bờ biển phía tây Ấn Độ Dương, nhưng phần thân chính của máy bay và các hộp đen vẫn chưa được xác định vị trí.

Đến tháng 10/2026, việc Malaysia chuẩn bị cho giai đoạn tìm kiếm tiếp theo tiếp tục mang đến hy vọng cho gia đình những người mất tích. Tuy nhiên, mốc tháng 11 hiện mới là thời điểm bắt đầu khoảng thời gian dự kiến bố trí lại phương tiện, chưa phải ngày chính thức xác nhận chiến dịch sẽ khởi động.

Liệu những hoạt động khảo sát tiếp theo có giúp xác định vị trí chiếc Boeing 777 sau hơn 12 năm mất tích hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Với gia đình 239 người trên chuyến bay, điều được mong đợi không chỉ là việc tìm thấy xác máy bay mà còn là những bằng chứng đủ sức giải thích chuyện gì đã xảy ra trong hành trình định mệnh ngày 8/3/2014.

Nguồn: Bernama