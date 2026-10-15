Sau cuộc gọi từ số lạ báo nợ 6,8 tỷ đồng, người đàn ông mang sổ tiết kiệm 1,5 tỷ đồng đến Agribank: Công an vào cuộc xác minh

Trước đó, sáng 12/10/2026, bà T.T.Q (sinh năm 1956, trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0365.099.825. Người gọi tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, thông báo bà có liên quan đến một khoản nợ ngân hàng trị giá 6 tỷ 830 triệu đồng tại số 168 phố Hai Bà Trưng, đồng thời vu khống khoản vay này được sử dụng để phục vụ hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà kê khai, làm rõ.

Sau đó, đối tượng liên tục hỏi thông tin cá nhân, lai lịch của chồng, con và tài sản gia đình như vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm. Khi biết bà T.T.Q hiện có tiền gửi tiết kiệm, đối tượng yêu cầu bà cung cấp thông tin căn cước công dân và sổ tiết kiệm để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tài sản; đồng thời đe dọa, yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai.

Do lo sợ trước những thông tin mà đối tượng đưa ra, bà T.T.Q đã chụp ảnh căn cước công dân của hai vợ chồng cùng sổ tiết kiệm gửi cho đối tượng. Đối tượng còn thông báo lịch hẹn bà đến nhà văn hóa làm việc vào thứ Tư. Lo ngại thông tin cá nhân bị lộ và tài sản có thể bị ảnh hưởng, ông T.V.C (chồng bà T.T.Q ) đã mang sổ tiết kiệm có số dư 1,5 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà để hỏi rõ sự việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía ngân hàng đã kịp thời hướng dẫn, đồng thời liên hệ Công an xã Lộc Hà để phối hợp xác minh, tuyên truyền và giải thích cho gia đình.

Công an xã Lộc Hà giải thích thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng cho vợ chồng bà T.T.Q (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã Lộc Hà cùng cán bộ ngân hàng đã phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh lực lượng chức năng nhằm tạo tâm lý hoang mang, đe dọa người dân, từ đó khai thác thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản. Qua đó, ông T.V.C và bà T.T.Q đã hiểu rõ bản chất sự việc, ổn định tâm lý, chủ động cảnh giác và bảo vệ an toàn tài sản của gia đình.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm; không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tự ý chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng. Hãy bình tĩnh kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an