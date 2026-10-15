Công an khẩn trương xác minh giao dịch chuyển khoản 265.000.000 đồng từ tài khoản Techcombank của ông L.T.D
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 265 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản ngân hàng.
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Trước đó, trong quá trình chuyển tiền từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Techcombank đến tài khoản người quen tại Ngân hàng ACB, do sơ suất nhập sai số tài khoản, ông L.T.D đã chuyển nhầm 265 triệu đồng vào tài khoản của ông L.T.H.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông L.T.D đã đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, xác định người nhận tiền là ông L.T.H, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành làm việc, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ liên quan đến số tiền nhận nhầm.
Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 30/9/2026, ông L.T.H đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 265 triệu đồng cho ông L.T.D trước sự chứng kiến của lực lượng Công an.
Việt Nam hàng ngày