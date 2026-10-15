6 loại cây “dụ” muỗi tới nhà: Nếu đang trồng, hãy cẩn trọng

Một khu vườn nhiều cây xanh có thể giúp không gian sống mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nếu cây mọc quá dày, giữ ẩm lâu hoặc tạo những hốc chứa nước, khu vực này cũng có thể trở thành môi trường thuận lợi cho muỗi.

Đây không chỉ là vấn đề gây khó chịu. Muỗi còn là vật trung gian truyền một số bệnh nguy hiểm cho người. Vì vậy, kiểm soát nơi trú ẩn và nước đọng quanh nhà là việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Theo chuyên trang Gardening Know How, dưới đây là 6 nhóm cây cần đặc biệt chú ý khi trồng.

6 loại cây là nơi trú ẩn cho muỗi

1. Cây dứa cảnh

Muỗi rất thích trú ẩn dưới những bụi dứa cảnh (Ảnh: Getty)

Dứa cảnh được ưa chuộng nhờ màu sắc đẹp và hình dáng nhiệt đới. Tuy nhiên, cấu trúc lá xếp thành hình phễu có thể giữ lại nước mưa hoặc nước tưới. Những túi nước nhỏ và ít chuyển động này có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng. Trứng sau đó có khả năng phát triển thành ấu trùng chỉ trong thời gian ngắn nếu điều kiện phù hợp.

Nếu đang trồng: Hãy thường xuyên kiểm tra các hốc lá, loại bỏ nước đọng và tránh tưới nước trực tiếp khiến nước tích tụ kéo dài trong bẹ lá.

2. Cây phủ mặt đất mọc dày

Cây phủ mặt đất dày (Ảnh: Alamy)

Những cây phủ nền có ưu điểm che đất, giữ ẩm và tạo mảng xanh ở những nơi khó trồng cỏ. Nhưng khi mọc thành thảm quá dày, chúng lại tạo ra một lớp không gian thấp, mát, ẩm và ít gió.

Theo Gardening Know How, đây chính là điều kiện muỗi ưa thích. Lá rụng mắc lại bên dưới thảm cây hoặc những vũng nước nhỏ khó nhìn thấy càng làm môi trường thuận lợi hơn.

Nếu đang trồng: Tỉa bớt cây để không khí lưu thông, dọn lá mục thường xuyên và kiểm tra phía dưới xem có nước đọng hay không.

3. Tre, trúc

Tre, trúc có thể là nơi trú ẩn của muỗi (Ảnh: Alamy)

Tre, trúc thường được trồng làm hàng rào xanh hoặc tạo sự riêng tư cho sân vườn. Tuy nhiên, cây mọc thành bụi rất dày, tạo nhiều bóng râm và giữ độ ẩm cao. Đáng chú ý hơn, các đoạn thân tre bị gãy hoặc cắt không đúng cách có thể giữ nước bên trong. Đây là những “ổ nước” nhỏ nhưng thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Nếu đang trồng: Loại bỏ những thân hỏng, tỉa bớt bụi quá dày và dọn sạch lá rụng quanh gốc. Khi cắt thân tre, nên cắt nghiêng để nước dễ thoát ra ngoài.

4. Cây hosta

Cây hosta (Ảnh: Shutterstock)

Hosta là loại cây cảnh được yêu thích vì chịu bóng tốt và có những chiếc lá lớn đẹp mắt. Tuy nhiên, chính các lá rộng, mọc chồng lên nhau lại tạo thành khoảng tối và mát bên dưới. Nếu trồng thành từng mảng dày đặc, độ ẩm dưới tán cây khó thoát và lá mục dễ tích tụ, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho muỗi trú ẩn.

Nếu đang trồng: Không nên trồng các bụi quá sát nhau. Cần tạo khoảng cách để tăng lưu thông không khí và thường xuyên dọn lá, cành mục phía dưới.

5. Các loại cỏ cảnh mọc thành bụi

Cỏ cảnh mọc thành bụi (Ảnh: Shutterstock)

Cỏ cảnh được sử dụng nhiều trong thiết kế sân vườn vì dễ chăm và tạo cảnh quan đẹp quanh năm. Nhưng những bụi cỏ mọc sát nhau có thể hình thành khu vực rậm rạp, râm mát và giữ ẩm. Tán cỏ quá dày còn khiến chim, chuồn chuồn và các loài săn muỗi tự nhiên khó tiếp cận khu vực bên trong.

Nếu đang trồng: Tránh trồng các bụi quá sát nhau, thường xuyên cắt bỏ lá già, phần khô và chia nhỏ những bụi đã phát triển quá lớn. Khu vực thông thoáng, có gió lưu chuyển sẽ ít thuận lợi hơn cho muỗi.

6. Những bụi cây phát triển quá rậm

Bụi cây (Ảnh: Shutterstock)

Không chỉ một loài cụ thể, bất kỳ cây bụi nào khi bị bỏ mặc cho mọc um tùm cũng có thể trở thành nơi trú ẩn cho muỗi. Một số cây bụi có tán dày dễ tạo bóng râm, giữ hơi ẩm và hạn chế gió lưu thông. Lá khô, cành mục tích tụ dưới gốc càng khiến khu vực này trở nên hấp dẫn đối với côn trùng.

Nếu đang trồng: Cắt tỉa cây định kỳ, loại bỏ những cành bên trong để tán cây thoáng hơn và dọn sạch rác thực vật dưới gốc.

Điều quan trọng, theo Gardening Know How, không nhất thiết phải chặt bỏ những cây trên. Vấn đề chủ yếu không nằm ở bản thân cây mà ở môi trường chúng tạo ra khi quá rậm, quá ẩm hoặc có nước đọng.

Vì vậy, nguyên tắc đơn giản để hạn chế muỗi trong sân vườn là tỉa cây thường xuyên, tạo khoảng cách thông thoáng, dọn lá mục và loại bỏ mọi điểm nước tù quanh nhà.

Nguồn: Gardening Know How