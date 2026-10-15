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Bản sao hoàn hảo của Phan Hiển: 11 tuổi đã 2 lần vô địch thế giới, thần thái chuẩn "tổng tài nhí"

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Bản sao hoàn hảo của Phan Hiển: 11 tuổi đã 2 lần vô địch thế giới, thần thái chuẩn "tổng tài nhí"

Phan Hiển và con trai Kubi chung khung hình gây sốt.

Trong làng khiêu vũ thể thao (Dancesport) Việt Nam, cặp bố con Phan Hiển và bé Kubi (Nguyễn Minh Cường) không chỉ gây chú ý bởi bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng mà còn bởi sự đồng điệu kỳ lạ từ ngoại hình, thần thái đến niềm đam mê mãnh liệt trên sàn đấu.

Phan Hiển là một trong những kiện tướng Dancesport hàng đầu Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh giàu có tại TP.HCM, anh quyết định lựa chọn con đường thể thao đỉnh cao vốn nhiều gian khổ. Dưới sự dẫn dắt của Khánh Thi - người vừa là người thầy, vừa là bạn đời của anh, Phan Hiển đã đạt hàng loạt cột mốc chói lọi trong sự nghiệp, tiêu biểu là 3 huy chương vàng tại SEA Games 31 (2022) cùng nhiều chức vô địch châu Á và giải đấu mở rộng.

Nối nghiệp bố mẹ, cậu con trai lớn Nguyễn Minh Cường (thường gọi là Kubi, sinh năm 2015) sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Dù tuổi đời còn nhỏ, Kubi đã ghi danh vào lịch sử Dancesport trẻ Việt Nam khi hai lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch thế giới hạng cân thiếu nhi (Syllabus Juvenile) tại giải đấu uy tín Syllabus World Championshipở Ý vào các năm 2023 và 2024. Bên cạnh đó, cậu bé còn bổ sung vào bộ sưu tập của mình hàng loạt HCV Đông Nam Á và các giải thưởng trong nước.

Phan Hiển và con trai

Bản sao hoàn hảo" từ đường nét đến thần thái

Không chỉ kế thừa năng khiếu nhảy múa, Kubi còn được ví như "bản sao đúc cùng một khuôn" của Phan Hiển. Cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng của người bố kiện tướng. Bước sang tuổi 11, Kubi có sự phát triển vượt trội về vóc dáng, đôi chân dài phổng phao và chiều cao nhanh chóng tiệm cận bố mẹ.

Sự đồng điệu giữa hai bố con còn thể hiện rõ nét qua phong cách thời trang và tác phong biểu diễn. Mái tóc chải chuốt vuốt ngược cộp mác "Phan Hiển" đã trở thành thương hiệu riêng của Kubi mỗi khi bước ra sàn đấu. Xuất hiện tại các giải đấu hay sự kiện, hai bố con thường diện những bộ vest lịch lãm hoặc trang phục thi đấu có kiểu dáng tương đồng. Từ cái nhướng mày, ánh mắt tập trung cho đến thần thái "tổng tài" lịch thiệp trên sàn diễn, Kubi tỏ ra không hề kém cạnh bố của mình.

Đằng sau ánh đèn sân khấu và những tấm huy chương danh giá là sự gắn kết sâu sắc trong cuộc sống thường nhật của gia đình Phan Hiển – Khánh Thi cùng ba con (Kubi, Anna, Lisa). Trong gia đình, Phan Hiển đóng vai trò là một người cha nuông chiều, gần gũi nhưng đồng thời cũng là người thầy vô cùng nghiêm khắc trên sàn tập. Sự đồng hành sát sao từ thói quen sinh hoạt đến những bài tập thể lực đã giúp Kubi trui rèn tính kỷ luật và bản lĩnh thi đấu từ sớm.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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