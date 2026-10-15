Nói thẳng: Đựng 4 thứ này trong hộp xốp là DẠI - Đồ ăn biến chất, sức khỏe thêm phần đáng lo

Hộp xốp có một ưu điểm rất khó phủ nhận: nhẹ, rẻ, tiện đóng đồ ăn mang đi và dùng xong không phải mất công rửa. Bởi vậy, từ hàng cơm bình dân đến những quán bán đồ ăn mang về, loại hộp này vẫn được sử dụng khá phổ biến. Nhiều gia đình cũng có thói quen giữ lại vài chiếc hộp còn sạch để tận dụng khi cần. Rắc rối nằm ở chỗ chiếc hộp tiện dụng này thường bị dùng cho quá nhiều mục đích. Đồ vừa nhấc khỏi bếp cũng cho vào, món đầy dầu mỡ vẫn đóng kín, thức ăn chua cũng để hàng giờ, thậm chí ăn không hết lại cất nguyên hộp vào tủ lạnh để hôm sau dùng tiếp. Trong khi đó, hộp xốp đựng thực phẩm phổ biến thường làm từ polystyrene và điều kiện tiếp xúc như nhiệt độ, thời gian, thành phần của thực phẩm đều cần được tính đến khi sử dụng. Vì vậy, nếu thường xuyên mua hoặc đựng đồ ăn bằng hộp xốp, có 4 nhóm dưới đây đáng để mọi người chú ý hơn.

1. Đồ ăn, thức uống quá nóng

Cơm vừa nấu, bánh cuốn mới tráng, thịt vừa xào hay đồ chiên vừa vớt khỏi chảo thường được cho ngay vào hộp xốp để mang đi. Tuy nhiên, đây lại là lúc mọi người nên cẩn thận. Theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, hộp xốp làm từ nhựa PS chỉ nên dùng để chứa thực phẩm có nhiệt độ dưới 70°C, không nên dùng để đựng thức ăn, đồ uống đang nóng hay nước sôi. Nhiệt độ cao có thể khiến hộp mềm, co hoặc biến dạng, đồng thời làm tăng nguy cơ một số chất từ vật liệu thôi nhiễm vào thực phẩm khi hộp được sử dụng không đúng cách. Vì vậy, nếu món ăn còn nóng hổi, đặc biệt vừa lấy khỏi bếp, mọi người không nên vội cho vào hộp xốp. Với những món cần đóng gói ngay khi còn nóng, nên chuyển sang loại hộp được thiết kế phù hợp với nhiệt độ cao.

2. Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Gà rán, cá chiên, thịt quay hay những món xào nhiều dầu cũng không nên đựng lâu trong hộp xốp. Khác với đồ ăn quá nóng ở trên, điều cần lưu ý trong trường hợp này nằm ở lượng chất béo của thực phẩm. Các nghiên cứu về vật liệu làm hộp xốp cho thấy, khi tiếp xúc với thực phẩm nhiều chất béo, một lượng nhỏ chất có trong vật liệu có thể thôi nhiễm sang thức ăn; mức độ này còn phụ thuộc vào loại hộp và thời gian tiếp xúc. Vì vậy, hộp xốp chỉ nên được xem là bao bì dùng trong thời gian ngắn, không nên tận dụng để cất những món nhiều dầu mỡ hàng giờ hoặc giữ lại qua bữa. Nếu mua gà rán, cá chiên hay thịt quay về mà chưa ăn ngay, mọi người nên chuyển sang hộp chuyên dụng để bảo quản thực phẩm. Cách này vừa phù hợp hơn với đặc tính của món ăn, vừa tránh việc để thực phẩm tiếp xúc với hộp xốp lâu hơn mức cần thiết.

3. Thực phẩm có tính axit, vị chua

Dưa muối, cà muối, kim chi, salad nhiều giấm hay các món có nhiều chanh, sốt cà chua cũng không phù hợp để đựng lâu trong hộp xốp. Đặc điểm chung của nhóm thực phẩm này là có tính axit. Khi tiếp xúc trong thời gian dài, môi trường axit có thể làm tăng nguy cơ một số thành phần từ vật liệu bao bì thôi nhiễm vào thức ăn. Với các món chua cần đóng gói hoặc bảo quản, mọi người nên ưu tiên vật chứa được thiết kế phù hợp với thực phẩm, chẳng hạn hộp thủy tinh hoặc loại hộp có ghi rõ công năng sử dụng. Hộp xốp dùng một lần chỉ nên dùng đúng mục đích và không nên tận dụng để ngâm, ủ hay bảo quản thực phẩm có tính axit trong thời gian dài.

4. Thức ăn cần lưu trữ lâu

Ăn không hết suất cơm mua ngoài, nhiều người chỉ việc đậy nắp chiếc hộp xốp lại rồi cho cả hộp vào tủ lạnh. Có chiếc còn được rửa sạch để hôm sau tiếp tục đựng đồ ăn khác. Đây là lúc một món đồ dùng một lần bắt đầu bị sử dụng như hộp bảo quản lâu dài. Thời gian tiếp xúc cũng là yếu tố quan trọng đối với vật liệu bao gói thực phẩm. Chưa kể hộp xốp đã qua sử dụng có thể bị xước, nứt, lõm hoặc bám dầu mỡ ở những vị trí khó làm sạch. Vì vậy, việc rửa đi rửa lại rồi dùng chiếc hộp này để cất thức ăn hết ngày này sang ngày khác là không cần thiết. Nếu đồ ăn còn thừa và muốn giữ cho bữa sau, mọi người chỉ cần chuyển sang hộp bảo quản thực phẩm sạch, có nắp kín và được thiết kế để tái sử dụng. Đặc biệt, nếu sau đó còn cần hâm nóng, hãy dùng loại vật chứa được ghi rõ phù hợp với cách gia nhiệt đó.

Dùng hộp xốp, nhớ vài điều này

- Chỉ mua và sử dụng hộp xốp có nguồn gốc rõ ràng, bao bì có thông tin về nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng.

- Không dùng hộp có mùi lạ, bề mặt bất thường, quá mỏng hoặc dễ vụn, bong ra khi cầm.

- Không tận dụng hộp xốp dùng một lần để rửa đi rửa lại rồi tiếp tục đựng thức ăn. Sau khi sử dụng, nên bỏ đúng nơi thu gom rác.

- Khi hộp bị nứt, thủng, móp hoặc bề mặt bong tróc, không nên cố dùng tiếp dù chỉ để đựng đồ ăn trong thời gian ngắn.

- Không tự mặc định mọi loại hộp xốp đều có thể cho vào lò vi sóng. Muốn hâm thức ăn, nên chuyển sang dụng cụ được nhà sản xuất ghi rõ là phù hợp với lò vi sóng.

- Khi mua đồ ăn mang về, nếu phát hiện hộp có dấu hiệu biến dạng, rò rỉ hoặc thức ăn tiếp xúc trực tiếp với phần hộp đã hư hỏng, nên đổi vật chứa trước khi sử dụng.