Những đứa trẻ lớn lên khó thành công thường bộc lộ 4 dấu hiệu từ nhỏ: Không sửa ngay, sau này sẽ phải trả giá đắt

Không cha mẹ nào có thể biết trước tương lai của con sẽ ra sao. Một đứa trẻ học giỏi chưa chắc đã thành công, cũng như một đứa trẻ từng mắc sai lầm khi còn nhỏ không có nghĩa sẽ thất bại khi trưởng thành. Tuy nhiên, có những thói quen và cách ứng xử nếu kéo dài mà không được hướng dẫn, điều chỉnh có thể khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong học tập, công việc và các mối quan hệ sau này.

Điều đáng nói là những biểu hiện ấy đôi khi xuất hiện rất sớm, trong những tình huống quen thuộc của đời sống gia đình. Nếu người lớn chỉ xem đó là chuyện nhỏ, thậm chí nghĩ rằng con còn bé nên không cần quá nghiêm túc, trẻ có thể dần hình thành những cách hành xử không có lợi cho sự phát triển của mình.

Ảnh minh họa

1. Làm việc gì cũng thiếu kiên trì, gặp khó khăn liền bỏ cuộc

Một đứa trẻ vừa gặp bài toán khó đã gấp sách lại, chơi trò chơi thua vài lần liền cáu giận hoặc bỏ dở một hoạt động khi không còn hứng thú chưa hẳn là vấn đề đáng lo ngại. Khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc của trẻ cần thời gian để phát triển. Điều cha mẹ cần quan sát là liệu con có thường xuyên né tránh khó khăn và từ chối thử lại ngay khi mọi việc không diễn ra như mong muốn hay không.

Trong cuộc sống, thành công hiếm khi chỉ đến từ năng khiếu. Nhiều mục tiêu đòi hỏi con người phải kiên trì, chấp nhận những giai đoạn tiến bộ chậm và học cách vượt qua thất bại. Nếu trẻ quen được người lớn làm hộ mỗi khi gặp trở ngại, hoặc luôn được chuyển sang một hoạt động dễ dàng hơn để tránh cảm giác khó chịu, trẻ sẽ ít có cơ hội rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề.

Cha mẹ không cần ép con hoàn thành mọi việc bằng mọi giá. Thay vào đó, hãy chia nhiệm vụ thành những bước nhỏ, khuyến khích con thử thêm một lần và ghi nhận nỗ lực cụ thể. Điều quan trọng không phải là đứa trẻ chưa bao giờ bỏ cuộc, mà là trẻ dần học được cách đối diện với khó khăn thay vì lập tức quay lưng.

2. Không biết chịu trách nhiệm, luôn tìm lý do để đổ lỗi

Khi bị điểm kém, trẻ cho rằng giáo viên ra đề quá khó. Khi làm hỏng đồ chơi, trẻ đổ lỗi cho anh chị em. Khi vi phạm quy định, trẻ lập tức kể ra những người khác cũng làm như vậy.

Nếu những phản ứng này xuất hiện thường xuyên, cha mẹ nên giúp con nhìn lại sự việc thay vì vội vàng bênh vực hoặc trách phạt. Một đứa trẻ luôn được người lớn tìm lý do bao biện có thể khó nhận ra phần trách nhiệm của mình, từ đó bỏ lỡ cơ hội sửa chữa sai lầm.

Biết chịu trách nhiệm không có nghĩa là nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Trẻ cũng cần được bảo vệ khi bị đối xử bất công và được lắng nghe khi có lý do chính đáng. Nhưng trong những tình huống con thực sự mắc lỗi, cha mẹ nên hướng dẫn con phân biệt điều nằm ngoài tầm kiểm soát với điều mình có thể làm tốt hơn.

Chẳng hạn, thay vì chỉ hỏi tại sao con bị điểm thấp, hãy cùng con xem lại phần kiến thức chưa vững, cách ôn tập và kế hoạch cải thiện. Khi làm vỡ một món đồ, trẻ có thể cùng người lớn dọn dẹp và tìm cách khắc phục phù hợp với độ tuổi.

Những trải nghiệm như vậy giúp trẻ hiểu rằng sai lầm không phải điều đáng xấu hổ, nhưng mỗi người cần có trách nhiệm với lựa chọn và hành động của mình.

3. Khó chấp nhận việc không được như ý, luôn muốn mình là trung tâm

Trong gia đình, trẻ thường nhận được nhiều sự quan tâm và nhường nhịn. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, nếu người lớn luôn đáp ứng mọi yêu cầu, lập tức giải quyết mọi sự thất vọng và hiếm khi đặt ra giới hạn, trẻ có thể khó thích nghi khi bước ra môi trường rộng lớn hơn.

Biểu hiện có thể rất quen thuộc: Con nổi giận khi không được mua món đồ mình thích, không chấp nhận thua trong trò chơi, đòi người khác phải nhường mình hoặc cho rằng mọi người đều cần ưu tiên nhu cầu của mình.

Không phải đứa trẻ nào phản ứng như vậy cũng ích kỷ. Ở những năm đầu đời, trẻ vẫn đang học cách điều chỉnh cảm xúc, chờ đợi và hiểu quan điểm của người khác. Điều cần thiết là người lớn kiên nhẫn hướng dẫn, đồng thời giữ những giới hạn nhất quán.

Cha mẹ có thể công nhận cảm xúc của con nhưng không nhất thiết phải chiều theo mọi đòi hỏi. Chẳng hạn, khi con tức giận vì không được mua đồ chơi, người lớn có thể thừa nhận rằng con đang thất vọng, sau đó giải thích rõ lý do và giữ nguyên quyết định nếu đó là giới hạn hợp lý.

Trẻ cần hiểu rằng cảm xúc của mình đáng được tôn trọng, nhưng cảm xúc không cho phép mình làm tổn thương người khác hay buộc mọi người phải đáp ứng mọi mong muốn. Đây cũng là nền tảng để trẻ học cách hợp tác, giải quyết bất đồng và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

4. Ngại giao tiếp, không biết tôn trọng cảm xúc và ranh giới của người khác

Một đứa trẻ có thể học giỏi nhưng vẫn gặp khó khăn khi làm việc nhóm, kết bạn hoặc trao đổi với người khác. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở kiến thức, mà ở những kỹ năng xã hội chưa được rèn luyện đầy đủ.

Trẻ thường xuyên ngắt lời, chế giễu bạn bè, không biết xin lỗi khi làm người khác tổn thương hoặc chỉ quan tâm đến điều mình muốn có thể gặp trở ngại trong các mối quan hệ. Ngược lại, một số trẻ quá sợ mắc lỗi, không dám bày tỏ nhu cầu hay luôn nhường nhịn vì sợ người khác không hài lòng cũng cần được hỗ trợ để tự tin hơn.

Đây không phải những đặc điểm cố định quyết định tương lai của trẻ. Khả năng giao tiếp và thấu hiểu người khác có thể được bồi đắp qua quá trình trưởng thành, đặc biệt khi trẻ có cơ hội quan sát những cách ứng xử tích cực từ người lớn.

Cha mẹ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản: Lắng nghe con nói hết câu, khuyến khích con diễn đạt điều mình mong muốn bằng lời nói, hướng dẫn con xin lỗi khi làm sai và tôn trọng quyền từ chối của người khác. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa các con, thay vì lập tức phân xử ai đúng ai sai, hãy giúp các con lần lượt kể lại sự việc và tìm cách giải quyết phù hợp.

Những bài học ấy không chỉ giúp trẻ hòa đồng hơn mà còn tạo nền tảng để con biết hợp tác, bảo vệ quan điểm của mình và tôn trọng người xung quanh.

Cha mẹ cần uốn nắn hành vi, không dán nhãn con người

Bốn biểu hiện trên không phải căn cứ để kết luận một đứa trẻ sau này sẽ thành công hay thất bại. Tương lai của mỗi người chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có môi trường sống, cơ hội học tập, sức khỏe, tính cách và những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành.

Điều cha mẹ có thể làm là quan sát những hành vi lặp đi lặp lại, tìm hiểu nguyên nhân và hỗ trợ con điều chỉnh từ sớm. Một đứa trẻ thiếu kiên trì có thể đang sợ thất bại; một đứa trẻ hay đổ lỗi có thể chưa biết cách thừa nhận sai lầm mà không cảm thấy mình bị phủ nhận; một đứa trẻ thường xuyên nổi nóng có thể chưa có đủ kỹ năng diễn đạt cảm xúc.

Nếu chỉ dùng những lời như “ích kỷ”, “lười biếng”, “vô trách nhiệm” để mô tả con, người lớn dễ khiến trẻ cảm thấy bản thân có vấn đề, thay vì hiểu mình cần thay đổi điều gì.

Giáo dục con không phải là loại bỏ mọi khuyết điểm ngay từ nhỏ, càng không phải ép trẻ trở thành một hình mẫu thành công theo mong muốn của cha mẹ. Đó là quá trình giúp con hiểu bản thân, chịu trách nhiệm với hành động, kiên trì trước khó khăn và biết sống cùng người khác.

Những điều ấy không bảo đảm con sẽ đạt được mọi thành tựu trong tương lai, nhưng sẽ giúp con có thêm hành trang để tự tin đối diện với những thử thách của cuộc sống.