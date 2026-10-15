Công an rà soát, xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11.000.000 đồng đến 185.446.800 đồng của người dân

Theo thông tin từ Công an xã Thanh Thủy, thời gian qua, đơn vị đã tích cực tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản của người dân, trong đó có những trường hợp chuyển khoản nhầm qua ngân hàng. Quá trình xử lý được thực hiện với sự phối hợp giữa lực lượng Công an và những người liên quan, nhằm bảo đảm tài sản được hoàn trả đúng người, đúng quy định.

Một số trường hợp có giá trị chuyển khoản nhầm lớn đã được giải quyết như sau:

Tháng 5/2025, anh Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 2002, trú tại thôn 17, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 185.446.800 đồng cho chị Lương Thị Thúy (trú tại tỉnh Bình Phước) sau khi chị Thúy chuyển nhầm tiền.

Đến tháng 12/2025, bà Nguyễn Thị Xuyên (sinh năm 1967, trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 133.675.000 đồng cho bà Vi Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại tỉnh Thái Nguyên) do bà Thanh chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, tháng 8/2026, chị Nguyễn Thị Kim Anh (trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 50.920.000 đồng cho chị Vũ Thị Anh (trú tại tỉnh Hưng Yên) sau khi xảy ra sơ suất trong quá trình giao dịch.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 9/2026, Công an xã Thanh Thủy đã xác minh, hỗ trợ anh Bùi Quang Hùng (trú tại thôn 16, xã Thanh Thủy) hoàn trả 11.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đức Quang (trú tại tỉnh Bắc Ninh). Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã.

Sau khi nhận lại tài sản, nhiều người dân đã gửi lời cảm ơn lực lượng Công an vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tận tình và kịp thời. Những trường hợp trên là một số ví dụ trong 6 vụ việc chuyển khoản nhầm được Công an xã Thanh Thủy hỗ trợ giải quyết từ năm 2025 đến nay.

Trước tình trạng có thể phát sinh rủi ro khi nhận tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, Công an xã Thanh Thủy khuyến cáo người dân cần giữ nguyên số tiền nhận được, đồng thời liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Người nhận không nên tự ý chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh thông tin, nhằm tránh bị lợi dụng vào các thủ đoạn lừa đảo.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn lan tỏa tinh thần trung thực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)