3 thói quen chống già được giới chuyên gia hết lời khen ngợi: Nếu làm đúng, bạn chắc chắn sẽ trẻ hơn so với những người cùng tuổi

Lão hóa không xảy ra đột ngột trong một ngày; đó là kết quả của những lựa chọn nhỏ nhặt hàng ngày, âm thầm tích lũy qua nhiều thập kỷ tạo nên khoảng cách giữa bạn và những người cùng trang lứa. Bí quyết thực sự để chống lão hóa nằm ở những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Làm tốt ba điều này, bạn sẽ lão hóa chậm hơn người khác.

1. Tập thể dục vừa phải

Lối sống ít vận động là nguyên nhân chính gây lão hóa nhanh, trong khi tập thể dục là cách hiệu quả để thúc đẩy tái tạo tế bào và chống lão hóa. Tuy nhiên, nhiều người không biết cách lên kế hoạch tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thể dục thể thao có thể được chia thành tập luyện aerobic và tập luyện sức mạnh. Tập luyện aerobic có thể tăng cường chức năng tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa các chức năng cơ thể; tập luyện sức mạnh có thể chống lại sự teo cơ và bảo vệ xương khớp tốt hơn.

Phương pháp chống lão hóa được chấp nhận rộng rãi là kết hợp giữa tập luyện aerobic và rèn luyện sức mạnh: 3-5 buổi tập aerobic mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 30-45 phút. Đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội và đạp xe đều là những lựa chọn tốt. Khi chức năng tim mạch được cải thiện, hiệu quả cung cấp oxy cho cơ thể tăng lên, làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan khác nhau.

Ngoài ra, bạn có thể tập luyện sức mạnh 2-3 lần một tuần vào những ngày riêng biệt hoặc trước khi tập cardio. Hãy chọn các bài tập như squat, chống đẩy và nâng tạ, bắt đầu với các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể và tăng dần cường độ để chống lại sự hao hụt cơ bắp. Khối lượng cơ bắp nhiều hơn dẫn đến tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cao hơn và hỗ trợ khớp tốt hơn.

Hãy nhớ: Đừng theo đuổi các bài tập cường độ cao, độ khó cao. Cách tốt nhất là chọn một chương trình thực sự giúp bạn vận động.

2. Ăn ít cơm hơn một chút

Khi bước vào tuổi trung niên, cách để chống lại lão hóa là ăn ít hơn một chút trong mỗi bữa ăn, để dành chỗ cho cơ thể. Chỉ khi lượng calo nạp vào thấp hơn một chút so với nhu cầu của cơ thể (được gọi là "hạn chế calo" trong nghiên cứu) thì các tế bào mới kích hoạt cơ chế làm sạch gọi là tự thực bào, tái chế các protein bị hư hỏng và các bộ phận tế bào già cỗi, tương đương với việc làm sạch sâu cơ thể từ bên trong.

Hơn nữa, ăn ít hơn có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, ổn định nồng độ insulin và giảm viêm mãn tính, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa.

Phương pháp cụ thể: Khi ăn, hãy ăn chậm và nhai kỹ, dừng lại khi bạn đã no khoảng 70-80%. Thay đổi thứ tự ăn: ăn rau và thịt trước, cơm sau . Việc có thứ gì đó trong dạ dày trước sẽ tự nhiên làm giảm lượng thức ăn bạn nạp vào. Cuối cùng, hãy thay thế một nửa thực phẩm chính của bạn bằng ngũ cốc nguyên hạt , loại thực phẩm có chỉ số đường huyết chậm hơn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa cảm giác đói.

3. Ngủ nhiều hơn

Giấc ngủ là "thời gian sửa chữa chuyên sâu" duy nhất của cơ thể trong ngày. Khi một người chìm vào giấc ngủ, hormone tăng trưởng được tiết ra với số lượng lớn trong giấc ngủ sâu, có nhiệm vụ sửa chữa các mô và tổng hợp cơ bắp; não sẽ kích hoạt "hệ bạch huyết" để loại bỏ chất thải chuyển hóa tích tụ trong ngày, giúp não hoạt động hiệu quả hơn vào ngày hôm sau, đồng thời hệ miễn dịch cũng được tăng cường.

Những người bị thiếu ngủ mãn tính thường gặp phải tình trạng da phục hồi chậm hơn và nếp nhăn sớm; trí nhớ suy giảm; mất cân bằng nội tiết tố kiểm soát sự thèm ăn, khiến họ dễ tăng cân; và tăng viêm nhiễm. Nói cách khác, thức khuya về cơ bản là đang đẩy bạn đến tuổi già.

Để làm chậm quá trình lão hóa, ngủ đủ giấc và ngủ ngon hiệu quả hơn bất kỳ loại kem dưỡng da đắt tiền nào. Người lớn nên ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm để tránh buồn ngủ ban ngày và duy trì năng lượng cho mọi hoạt động. Hãy giữ lịch ngủ đều đặn , ngay cả vào cuối tuần. Đồng hồ sinh học ổn định sẽ giúp chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)