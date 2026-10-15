Đừng ai dại cắm chung 4 thiết bị này vào 1 ổ điện kẻo rước họa vào thân

Ổ cắm điện kéo dài rất tiện, nhất là ở những khu vực có nhiều đồ điện như nhà bếp, phòng khách hay phòng ngủ. Vì thế, cảnh một ổ điện cùng lúc cắm 3-4 thiết bị không hiếm. Nhiều người chỉ cần thấy ổ vẫn còn chỗ trống là tiếp tục cắm thêm, miễn sao các thiết bị vẫn chạy bình thường. Thế nhưng, số lỗ cắm không quyết định một ổ điện có thể gánh được bao nhiêu thiết bị. Điều quan trọng hơn là tổng công suất của những món đồ đang hoạt động. Mỗi ổ cắm, dây dẫn đều có giới hạn chịu tải. Việc cắm đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn có thể khiến dây dẫn và các điểm tiếp xúc nóng lên, gây quá tải và làm tăng nguy cơ chập cháy. Đáng chú ý, những trường hợp dưới đây đều gồm các thiết bị quen thuộc mà nhiều gia đình có thể đặt gần nhau và tiện tay cắm chung.

1. Ấm siêu tốc - bếp từ - nồi chiên không dầu - lò vi sóng

Đây là nhóm cần đặc biệt lưu ý trong nhà bếp. Điểm chung của 4 thiết bị này là công suất khá lớn. Chẳng hạn, nhiều ấm siêu tốc có công suất khoảng 1.500-2.200W, bếp từ đơn có thể khoảng 2.000W, trong khi nồi chiên không dầu và lò vi sóng cũng tiêu thụ lượng điện đáng kể khi hoạt động. Nếu gom cả 4 thiết bị vào một ổ kéo dài, chỉ cần hai hoặc ba món được bật cùng lúc, tổng công suất đã có thể tăng lên rất cao. Khi vượt quá khả năng chịu tải của ổ cắm hoặc dây dẫn, chúng có thể nóng lên, làm hỏng lớp cách điện và dẫn đến sự cố. Vì vậy, đừng nhìn thấy ổ điện có 4-5 lỗ rồi mặc nhiên cắm kín. Với lò vi sóng và các thiết bị nấu ăn công suất lớn, nên ưu tiên nguồn điện phù hợp và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Máy sưởi - bàn là - máy sấy tóc - máy uốn hoặc duỗi tóc

Nhóm thứ hai dễ xuất hiện trong phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc khu vực sinh hoạt của gia đình. Máy sấy tóc và máy tạo kiểu tóc nhìn nhỏ gọn nhưng đều sử dụng điện để tạo nhiệt. Bàn là cũng vậy, còn máy sưởi có thể hoạt động liên tục với công suất lớn trong thời gian dài. Nguy cơ xuất hiện khi mọi người gom chúng vào một ổ chia cho tiện rồi sử dụng nhiều món cùng lúc. Chẳng hạn, máy sưởi vẫn đang chạy nhưng người dùng cắm thêm bàn là hoặc máy sấy tóc vào chính ổ đó. Tổng tải lúc này có thể tăng mạnh dù ổ điện bên ngoài chưa có biểu hiện bất thường. Do đó, với nhóm thiết bị tạo nhiệt, không nên đánh giá mức tiêu thụ điện dựa vào kích thước. Một chiếc máy sấy tóc nhỏ vẫn có thể có công suất lên tới hàng nghìn watt.

3. Tủ lạnh - máy giặt - máy sấy quần áo - điều hòa

Khác với những món đồ nhỏ có thể rút ra cắm vào thường xuyên, đây đều là thiết bị gia dụng lớn và thường được đặt cố định. Do đó, giải pháp phù hợp không phải mua một chiếc ổ kéo dài nhiều lỗ rồi gom tất cả vào đó. Tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo hay điều hòa cần được cấp điện phù hợp với yêu cầu của từng thiết bị. Đặc biệt, với những thiết bị sử dụng động cơ hoặc máy nén, mức điện tiêu thụ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động. Vì thế, nguồn điện cần được bố trí phù hợp thay vì chỉ quan tâm một ổ có thể cắm được bao nhiêu phích. Với các thiết bị gia dụng lớn, mọi người nên làm theo hướng dẫn lắp đặt và cấp điện của nhà sản xuất. Nếu không chắc hệ thống điện hiện tại có đáp ứng hay không, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra thay vì tự nối thêm ổ chia.

4. Nồi cơm điện - nồi áp suất điện - máy nướng bánh mì - máy pha cà phê

Bốn món cuối cùng dễ khiến nhiều người chủ quan hơn vì chúng khá nhỏ và thường chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, kích thước thiết bị không nói lên lượng điện mà nó tiêu thụ. Nồi cơm điện và nồi áp suất điện cần tạo nhiệt để nấu thức ăn; máy nướng bánh mì cũng sử dụng bộ phận sinh nhiệt, trong khi nhiều loại máy pha cà phê phải đun nóng nước. Nếu tất cả được đặt trên cùng một bàn bếp rồi cắm vào một ổ kéo dài, việc bật nhiều thiết bị cùng lúc có thể khiến tổng công suất tăng đáng kể. Vì thế, khi sử dụng nhiều đồ điện nhỏ trong bếp, mọi người vẫn cần xem thông số công suất của từng thiết bị và khả năng chịu tải của ổ điện. Đừng mặc định đồ nhỏ thì tốn ít điện.

Không phải cứ đủ 4 thiết bị mới nguy hiểm

Đây là điểm cần hiểu rõ. Con số 4 trong các nhóm trên chỉ là những thiết bị thường gặp, chứ không phải phải cắm đủ 4 món mới có nguy cơ quá tải. Có trường hợp chỉ hai thiết bị công suất lớn hoạt động cùng lúc đã tạo ra tổng tải rất cao. Chẳng hạn, một ấm siêu tốc 2.000W và một bếp từ 2.000W khi hoạt động cùng lúc đã có tổng công suất khoảng 4.000W. Nếu ổ điện, dây dẫn hoặc hệ thống phía sau không được thiết kế để chịu mức tải đó, nguy cơ quá tải có thể xuất hiện. Bởi vậy, trước khi cắm thêm một thiết bị, điều nên nhìn không phải là ổ còn bao nhiêu lỗ mà là ổ chịu được tối đa bao nhiêu và những thiết bị đang sử dụng có tổng công suất bao nhiêu.

Dùng ổ điện trong nhà, nhớ 5 điều

- Xem thông số chịu tải tối đa của ổ cắm hoặc ổ kéo dài trước khi sử dụng. Không nên cắm theo cảm tính chỉ vì vẫn còn lỗ trống.

- Không nối ổ kéo dài này vào một ổ kéo dài khác để lấy thêm chỗ cắm. Nếu một vị trí thường xuyên thiếu ổ điện, nên nhờ thợ điện có chuyên môn kiểm tra và bổ sung nguồn điện phù hợp.

- Phích cắm phải nằm chắc trong ổ. Nếu phích thường xuyên lỏng, chập chờn hoặc phải chỉnh mới có điện, không nên tiếp tục sử dụng như bình thường.

- Để ý những dấu hiệu bất thường như ổ cắm nóng rõ rệt, có mùi nhựa khét, tiếng lẹt xẹt, tia lửa, khói hoặc vết cháy xém. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân.

- Với thiết bị công suất lớn, nên làm theo yêu cầu cấp điện của nhà sản xuất. Nếu không chắc hệ thống điện trong nhà có đáp ứng hay không, nên để người có chuyên môn kiểm tra thay vì tự đấu nối hoặc tăng thêm ổ chia.

Một chiếc ổ điện nhiều lỗ mang lại sự tiện lợi, nhưng không có nghĩa có thể cắm bao nhiêu thiết bị cũng được. Với những món tiêu thụ điện lớn, sử dụng đúng ổ, đúng tải và bố trí nguồn điện hợp lý vẫn là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ quá tải, chập cháy trong gia đình.