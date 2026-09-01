4 thiết bị có thể cắm điện 24/24, không cần rút phích cắm nhưng nhiều gia đình vẫn ngắt nguồn mỗi ngày

Một số thiết bị cần được cấp điện liên tục để thực hiện đúng chức năng, trong khi với những thiết bị khác, việc cắm điện ở chế độ chờ là hoàn toàn bình thường nếu thiết bị, dây dẫn và ổ cắm vẫn an toàn. Điều quan trọng là phân biệt thiết bị nào cần duy trì nguồn điện và thiết bị nào nên ngắt khi không sử dụng.

1. TV

Các gia đình không cần thiết phải rút phích cắm TV khỏi ổ điện mỗi ngày sau khi xem xong nếu thiết bị và hệ thống điện vẫn trong tình trạng tốt.

TV hiện đại có chế độ chờ với mức tiêu thụ điện thấp. Việc duy trì nguồn điện cũng giúp người dùng bật thiết bị bằng điều khiển từ xa và duy trì một số chức năng kết nối hoặc cập nhật tùy theo từng dòng TV.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là TV nên được cắm điện trong mọi tình huống. Nếu gia đình chuẩn bị vắng nhà trong thời gian dài, khu vực thường xảy ra sự cố điện hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường, việc rút phích cắm hoặc ngắt nguồn phù hợp có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Lưu ý khi sử dụng: Không nên để dây điện bị đè, gập hoặc hư hỏng. Ổ cắm và dây nguồn của TV cũng cần được kiểm tra định kỳ. Nếu TV nóng bất thường, có mùi khét hoặc ổ cắm xuất hiện dấu hiệu cháy xém, cần ngắt nguồn và kiểm tra.

2. Router Wi-Fi

Router Wi-Fi cũng là thiết bị không nhất thiết phải rút phích cắm sau mỗi ngày sử dụng, đặc biệt khi gia đình có nhu cầu duy trì kết nối Internet.

Nhiều thiết bị trong nhà hiện nay phụ thuộc vào mạng Wi-Fi như camera an ninh, thiết bị nhà thông minh hoặc các thiết bị cần được điều khiển từ xa. Nếu rút điện router, những thiết bị này có thể mất kết nối và không thể hoạt động đầy đủ.

Với một router đang hoạt động bình thường, người dùng có thể để thiết bị duy trì nguồn điện. Thay vì thường xuyên rút phích cắm, điều quan trọng hơn là chú ý đến vị trí đặt router và tình trạng của thiết bị.

Lưu ý khi sử dụng: Router nên được đặt ở nơi thông thoáng, tránh bị che kín hoặc đặt gần nguồn nhiệt. Người dùng cũng nên thay đổi mật khẩu mặc định, cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới và kiểm tra những thiết bị đang kết nối vào mạng Wi-Fi.

Nếu gia đình không có nhu cầu sử dụng Internet trong thời gian dài và không có thiết bị nào cần duy trì kết nối từ xa, việc ngắt nguồn router cũng không phải vấn đề.

3. Camera an ninh

Camera an ninh được lắp đặt với mục đích ghi hình, phát hiện chuyển động và hỗ trợ người dùng theo dõi ngôi nhà. Với các hệ thống camera kết nối Internet, nguồn điện thường cần được duy trì liên tục. Trong nhiều trường hợp, router Wi-Fi cũng phải tiếp tục hoạt động để người dùng có thể xem hình ảnh và nhận cảnh báo từ xa.

Trước khi đi vắng, người dùng nên kiểm tra xem thiết bị có đang hoạt động bình thường, có kết nối mạng và còn đủ dung lượng lưu trữ nếu sử dụng thẻ nhớ hoặc bộ nhớ cục bộ.

Lưu ý khi sử dụng: Camera và bộ nguồn nên được đặt ở vị trí thông thoáng, tránh nơi ẩm ướt hoặc gần nguồn nhiệt. Nếu phát hiện dây điện hư hỏng, bộ nguồn nóng bất thường hoặc thiết bị có dấu hiệu trục trặc, không nên tiếp tục duy trì cấp điện mà cần kiểm tra.

4. Máy lọc không khí

Máy lọc không khí là thiết bị không nhất thiết phải rút phích cắm ngay sau mỗi lần sử dụng. Với các mẫu máy hiện đại, khi tắt bằng nút nguồn hoặc điều khiển, thiết bị thường chuyển sang trạng thái chờ và mức tiêu thụ điện khi không hoạt động thường không đáng kể.

Đặc biệt, một số gia đình sử dụng máy lọc không khí trong thời gian dài hoặc cài đặt chế độ tự động. Khi đó, thiết bị có thể tự điều chỉnh tốc độ hoạt động dựa trên chất lượng không khí hoặc các thông số mà máy được trang bị. Việc liên tục rút và cắm lại sau mỗi lần sử dụng không mang lại nhiều lợi ích trong trường hợp người dùng vẫn có nhu cầu bật máy thường xuyên.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là máy lọc không khí cần hoạt động liên tục 24/24 trong mọi gia đình. Nếu không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, chẳng hạn khi cả nhà đi vắng nhiều ngày, người dùng có thể tắt máy và rút phích cắm.

Lưu ý khi sử dụng: Điều quan trọng hơn việc có rút phích cắm mỗi ngày hay không là vệ sinh và thay thế bộ lọc đúng thời điểm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Một chiếc máy có bộ lọc bám nhiều bụi nhưng vẫn được bật liên tục cũng có thể làm giảm hiệu quả lọc không khí. Ngoài ra, nếu dây nguồn, phích cắm hoặc thiết bị có dấu hiệu nóng bất thường, người dùng nên ngắt nguồn và kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.