HLV thể hình 30 tuổi uống 2,5 lít sữa đậu mỗi ngày để giữ dáng, 1 tháng sau bác sĩ hoảng hốt: "Anh đã uống gì?"

Đối với những người làm nghề huấn luyện viên thể hình, áp lực duy trì một vóc dáng chuẩn chỉnh, cơ bắp cuồn cuộn hay tỷ lệ mỡ thừa cực thấp gần như là một "án lệnh" mỗi ngày. Anh Trần (30 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Chính áp lực phải luôn xuất hiện hoàn hảo trong mắt học viên đã đẩy nam huấn luyện viên trẻ này vào nguy hiểm mà chính anh cũng không thể ngờ tới.

Bi kịch từ tham vọng siết cơ bằng 2,5 lít "nước thần" mỗi ngày

Để đẩy nhanh tiến độ siết cơ và nạp đạm cấp tốc sau những giờ tập luyện kiệt sức, anh Trần quyết định chọn sữa đậu nành không đường làm vũ khí bí mật. Trong tư duy của một người tập gym lâu năm như anh, đây là thực phẩm hoàn hảo tuyệt đối vì dồi dào protein thực vật, hoàn toàn không chứa đường hóa học và cực kỳ lành tính.

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Sự kỳ vọng quá lớn khiến anh dần nảy sinh tâm lý cực đoan. Anh Trần quyết định loại bỏ hoàn toàn nước lọc ra khỏi thực đơn hàng ngày, biến sữa đậu nành thành thức uống giải khát duy nhất với dung lượng nạp vào lên tới 2,5 lít mỗi ngày.

"Tôi cứ nghĩ mình đang đầu tư cho sức khỏe bằng loại thức uống lành mạnh nhất thế giới. Càng uống nhiều càng gầy mà không mất cơ, cơ bắp sẽ càng nhanh đẹp", anh Trần chua chát nhớ lại niềm tin mù quáng của mình.

Thế nhưng, trái ngọt đâu chẳng thấy, chỉ sau một tháng kiên trì áp dụng chế độ này, nam huấn luyện viên bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cân nặng của anh không những không giảm mà còn tăng vọt thêm 3kg. Vùng bụng "sáu múi" ngày nào giờ nhô lên một lớp mỡ mềm, không còn săn chắc. Nghiêm trọng hơn, bụng anh luôn ậm ạch chướng hơi, cơ thể rã rời kiệt sức và tinh thần thường xuyên rơi vào trạng thái lơ mơ như "sương mù não".

Anh Trần quyết định đi khám vì lo mình mắc mắc bệnh hiểm nghèo. Đến khi cầm bản kết quả xét nghiệm máu và siêu âm trên tay, chính bác sĩ cũng phải bàng hoàng: Anh Trần bị gan nhiễm mỡ nặng, chỉ số men gan tăng vọt kèm theo dấu hiệu tổn thương chức năng thận nghiêm trọng.

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Bàn luận về ca bệnh hy hữu này trên chương trình y tế Doctor is so hot, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Diệc Lý (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh: "Dù là sữa đậu nành không đường thì bản thân nó vẫn chứa lượng calo và chất béo tự nhiên. Việc uống tới 2,5 lít mỗi ngày đồng nghĩa với việc nạp thêm gần 900 calo dư thừa, lượng calo này sẽ biến thành mỡ thừa tấn công trực tiếp vào gan và vùng bụng".

Đáng sợ hơn, việc nạp quá tải đạm làm phát sinh một lượng khổng lồ chất thải nitơ. "Hệ thống bài tiết của một thanh niên 30 tuổi đã bị bắt làm việc quá công suất liên tục lại tập luyện nặng. Từ đótạo ra gánh nặng độc tố cực lớn ép cả gan và thận vào thế suy thoái", bác sĩ Lưu cảnh báo.

4 sai lầm kinh điển khi uống sữa đậu nành gây tổn hại sức khỏe

Từ trường hợp "tốt quá hóa hại" của nam huấn luyện viên họ Trần, bác sĩ Lưu vạch trần 4 sai lầm kinh điển khi tiêu thụ sữa đậu nành mà rất nhiều người đang vô tình biến thức uống bổ dưỡng thành độc tố:

1. Thay thế hoàn toàn nước lọc, nạp dồn dập lượng lớn

Nhiều người lầm tưởng sữa đậu nành lành tính như nước tinh khiết. Thực chất, đậu nành rất giàu chất xơ và oligosaccharide. Tiêu thụ vượt ngưỡng 500ml mỗi ngày sẽ gây lên men thối vữa trong đường ruột, sinh ra lượng khí khổng lồ gây đầy hơi, chướng bụng và làm rối loạn chuyển hóa chất béo. Các bác sĩ khuyến cáo mỗi lần chỉ nên uống từ 100 - 250ml và nên uống ấm nhẹ để bảo vệ niêm mạc ruột.

2. Uống sữa đậu nành khi dạ dày đang trống rỗng

Uống sữa đậu nành khi bụng đói cồn cào là sai lầm tàn phá dinh dưỡng nặng nề. Khi thiếu hụt carbohydrate, cơ thể sẽ bị ép phải đốt toàn bộ protein trong sữa đậu nành thành năng lượng bộc phát thay vì dùng để nuôi tế bào, đồng thời tạo ra áp lực đạm thừa lên dạ dày. Lời khuyên là luôn uống sữa đậu nành kèm các loại tinh bột phức hợp như khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám.

3. Ngộ nhận sữa đậu nành có thể thay thế hoàn toàn sữa bò để tăng canxi

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Đây là hiểu lầm khiến nhiều người bị mất mật độ xương nghiêm trọng. Sữa đậu nành thuộc nhóm thực phẩm cung cấp protein thực vật và hàm lượng canxi tự nhiên cực kỳ thấp. Trái lại, sữa bò mới là nguồn bổ sung canxi cốt lõi. Việc tẩy chay hoàn toàn sữa bò để dùng sữa đậu nành với mục đích tăng chiều cao hay ngừa loãng xương là phương pháp hoàn toàn sai lệch về mặt sinh học.

4. Đun sữa chưa tới hoặc lạm dụng làm nguồn đạm duy nhất

Trong sữa đậu nành sống chứa chất chế ngự Trypsin và Saponin, những độc tố gây nôn mửa, tiêu chảy và tổn thương niêm mạc dạ dày nếu không được đun sôi kỹ trên 100 độ C. Ngoài ra, việc thần thánh hóa sữa đậu nành mà bỏ qua các nguồn đạm chất lượng cao khác như hải sản (tôm, nghêu, hàu) hay lòng bò (chỉ chứa 4g chất béo trên 100g) sẽ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất nghiêm trọng, dễ rơi vào bẫy mỡ ẩn từ các loại thịt động vật nhiều mỡ khác.

Về phần anh Trần, sau khi nghe lời cảnh báo từ bác sĩ, anh lập tức từ bỏ thói quen uống sữa đậu nành thay nước lọc. Anh điều chỉnh lại khẩu phần ăn, cân bằng giữa protein thực vật và động vật, kết hợp cắt giảm calo dư thừa và uống đủ nước tinh khiết mỗi ngày theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.

Chỉ sau hơn hai tháng kiên trì điều chỉnh dưới sự giám sát y tế, các chỉ số men gan và chức năng thận của nam huấn luyện viên đã dần khôi phục về mức an toàn. Vòng bụng của anh cũng thu gọn trở lại, vóc dáng săn chắc ngày nào cũng dần quay lại.

"Bài học nhớ đời này giúp tôi nhận ra không có bất kỳ thực phẩm nào là thần kỳ, thậm chí tốt cũng nếu sử dụng vô độ. Tập luyện thôi là chưa đủ, dinh dưỡng cũng cần khoa học", anh Trần chia sẻ.

Nguồn và ảnh: HK01, Men's Health