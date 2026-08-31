Em bé hơn 1 tuổi thường xuyên gãi tai, sau khi phát hiện ra nhiều hạt mầm bên trong, bác sĩ cảnh báo

Theo thông tin từ Khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Y tế Trẻ em, thuộc Đại học Y (Bắc Kinh), các bác sĩ mới đây tiếp nhận trường hợp một trẻ 1 tuổi có dị vật trong tai. Qua nội soi tai, bác sĩ Lục phát hiện nhiều hạt giống nằm sâu trong ống tai, sát màng nhĩ.

Do trẻ còn quá nhỏ, không thể phối hợp thực hiện thủ thuật tại phòng khám. Hơn nữa, dị vật nằm sâu và ở ngay gần màng nhĩ nên việc cố gắng lấy ra khi trẻ tỉnh táo có thể làm rách ống tai hoặc gây tổn thương màng nhĩ.

Trong tai em bé xuất hiện nhiều hạt giống bắt đầu nảy mầm. Ảnh: 163.com

Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật lấy dị vật trong ống tai dưới gây mê toàn thân. Ca phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 5 phút, toàn bộ số hạt giống được lấy ra nguyên vẹn.

Điều khiến các bác sĩ bất ngờ là những hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm sau khi mắc kẹt trong môi trường kín của ống tai.

Theo bác sĩ Lục Dĩnh Hà, ống tai ngoài của con người có nhiệt độ tương đối ổn định, có độ ẩm và lượng oxy nhất định. Dịch tiết trong tai kết hợp với hơi ẩm còn sót lại hằng ngày có thể tạo ra môi trường thích hợp để hạt giống hút nước và bắt đầu quá trình nảy mầm.

Ở trẻ nhỏ, ống tai tương đối hẹp và các mô còn non, nhạy cảm. Khi những hạt giống nhỏ lọt vào, chúng rất dễ mắc kẹt sâu bên trong và không thể tự rơi ra ngoài. Trong điều kiện có độ ẩm, hạt có thể hút nước, phồng lên, thậm chí mọc rễ và nảy mầm, từ đó tiếp tục chèn ép và kích thích các mô trong ống tai.

Khi thấy có những dấu hiệu gãi hoặc kéo tai, lắc đầu, quấy khóc bất thường thì không nên bỏ qua. Ảnh: Pexels

Nếu dị vật lưu lại lâu, trẻ có thể bị kích ứng, sưng đỏ, viêm hoặc chảy dịch, mủ ở tai. Trong trường hợp nghiêm trọng, dị vật còn có nguy cơ làm tổn thương màng nhĩ và ảnh hưởng đến thính lực.

Đáng lưu ý, trẻ nhỏ thường chưa có khả năng mô tả chính xác cảm giác khó chịu trong tai. Vì vậy, những dấu hiệu như liên tục gãi hoặc kéo tai, lắc đầu, quấy khóc bất thường, khó chịu khi nằm nghiêng, tai chảy dịch hoặc có mủ đều không nên bị bỏ qua.

Nguồn: 163.com