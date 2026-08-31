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Miền Bắc sắp đón nắng nóng, có nơi gay gắt trên 37°C

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Ngày mai 1/9, miền Bắc đón nắng nóng trên diện rộng (ngoại trừ 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La), có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, hôm nay 31/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 35°C.

Ngày mai 1/9, hầu hết khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) nhiệt độ tăng, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí giảm xuống thấp, chỉ khoảng 45-50%.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng, có nơi gay gắt trên 37°C- Ảnh 1.

Ngày 1/9, miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Ngày Quốc khánh 2/9, nắng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ. Cũng trong ngày này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng duy trì đến khoảng 3-4/9.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho hay, chiều tối và đêm 31/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn , lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp.

Chiều tối và đêm cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 15-35mm, có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/9, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có thể kết thúc.

Theo Huệ Nguyễn VTC News

VTC News

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