Nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền Trung và Nam Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hiện nay, mưa đã giảm tại khu vực Trung Bộ, tuy nhiên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối).

Đến khoảng ngày 19 - 21/10, một đợt không khí lạnh lệch về phía đông có khả năng ảnh hưởng tới nước ta. Đợt không khí lạnh này không làm thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt song sẽ gây ra đợt mưa to trở lại tại Trung Bộ.

Cụ thể, trao đổi với tờ Thanh niên, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, dự báo trong khoảng ngày 20 - 22/10, do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao. Mưa lớn có thể quay trở lại các tỉnh từ Hà Tĩnh - TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Còn tại Bắc Bộ, dù đang giữa mùa Thu nhưng thời tiết những ngày qua vẫn khá nóng, đặc biệt tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nơi nắng nóng 35-37 độ C.

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, cho biết nguyên nhân trực tiếp trước hết vẫn là điều kiện hoàn lưu khí quyển trong những ngày này.

Theo ông Kiên, khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa hoạt động đủ mạnh để đẩy nền nhiệt xuống thấp, trong khi ban ngày ít mây, thời gian nắng kéo dài và gió chủ yếu hướng Đông Nam đến Nam. Bức xạ mặt trời vì thế vẫn khá lớn khiến nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Cũng theo thông tin mới nhất được đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống vào ngày 14/10: Một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại dự báo, phải đến khoảng ngày 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp "kéo" nhiệt độ xuống đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo khá xa, độ chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn.

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, khả năng có không khí lạnh vào khoảng ngày 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.