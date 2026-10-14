Thu nhập của phi công Hà Còi

Sau khi Hà Còi công khai màn cầu hôn thành công Meichan, công việc và cuộc sống của chàng phi công sinh năm 2001 tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Hà Còi được nhiều người biết đến qua những nội dung chia sẻ về công việc phi công và cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình sáng cùng hình ảnh gắn liền với nghề nghiệp đặc thù, anh thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ, đồng thời có thêm cơ hội tham gia các hoạt động quảng cáo, sự kiện.

Với công việc phi công, thu nhập của Hà Còi là điều khiến nhiều người tò mò. Dù mức lương cụ thể của nam phi công chưa được công khai nhưng thu nhập trong ngành hàng không Việt Nam từng được đề cập với những con số đáng chú ý. Song, các mức thu nhập này phụ thuộc vào kinh nghiệm, thâm niên và những yếu tố liên quan đến công việc.

Hà Còi viral trên MXH từ các video chia sẻ về cuộc sống, công việc của một cơ phó (Ảnh: IGNV)

Tháng 4/2026, Hà Còi thông báo tạm dừng bay để quay lại với việc học (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên vào tháng 4 năm nay, Hà Còi cho biết anh đã tạm dừng bay để quay lại với việc học tập. Nam cơ phó tiếp tục đi du học tại Mỹ, bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Nơi không chỉ có những trải nghiệm đáng nhớ mà còn đi kèm không ít thử thách.

Ngoài ngành hàng không, hoạt động trên mạng xã hội cũng mang đến cho Hà Còi cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, mang lại thêm một nguồn thu nhập. Tuy nhiên, anh không xác định KOL là hướng đi chính mà chỉ xem đây là hoạt động song song với công việc chuyên môn.

Việc cân bằng giữa công việc phi công và hoạt động KOL không đơn giản, bởi hai lĩnh vực có đặc thù khác nhau. Trong khi nghề sáng tạo nội dung thường gắn với lịch quay quảng cáo, tham dự sự kiện và những yêu cầu từ nhãn hàng, công việc phi công đòi hỏi sự chủ động trong sắp xếp lịch trình cũng như đảm bảo các yêu cầu chuyên môn.

Hà Còi cho biết ngay từ đầu, anh đã đặt mục tiêu không để các hoạt động bên ngoài ảnh hưởng đến việc đi bay. Anh luôn sắp xếp thời gian tham gia sự kiện vào những ngày không có lịch bay, thay vì để công việc KOL chi phối lịch trình của nghề nghiệp chính.

Bên cạnh đó, nam phi công cũng có lựa chọn riêng khi nhận lời hợp tác. Anh chỉ tham gia những sự kiện, quảng cáo phù hợp với hình ảnh cá nhân, không có ý định đi quá sâu vào lĩnh vực KOL.

Hà Còi cũng hoạt động dưới vai trò KOL khi hợp tác với nhiều nhãn hàng, tham gia các sự kiện,... (Ảnh: IGNV)

Cách làm này giúp Hà Còi duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội, đồng thời giữ ưu tiên cho công việc phi công. Thay vì mở rộng hoạt động giải trí bằng mọi cơ hội có thể nhận được, anh lựa chọn những công việc phù hợp với quỹ thời gian và định hướng cá nhân.

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh được cộng đồng mạng chú ý từ năm 2024 nhờ những video ghi lại công việc của một phi công, đặc biệt là hình ảnh trong buồng lái. Ngoại hình thư sinh, phong thái tự tin cùng giọng nói ấm áp giúp Hà Còi nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ quan tâm trên TikTok.

Hà Còi có hơn 3 năm học phi công, trong đó có 1 năm học tại Mỹ. Sau đó anh chàng trở về Việt Nam và tham gia chương trình huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet. Sau hơn một năm học tập, huấn luyện, Thanh Hà chính thức trở thành cơ phó của hãng hàng không Vietjet Air.

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